En esta época donde la cuarentena tiene parado al fútbol, los equipos oficiales de Rosario Central ESports y de Newell's Esports se enfrentaron en dos clásicos virtuales amistosos. Y la serie quedó a favor de los canallas con un global de 2 a 1. Fue un clásico distinto pero con la misma pasión. Ya que en un momento 7.500 usuarios únicos estaban siguiendo las alternativas de un juego de play station. Una cifra récord para IESA Argentina. Algo que solamente hinchas rosarinos pueden hacer, trasladando la pasión de la tribuna a la pantalla de la PC. Y en total, cerca de 20 mil espectadores se conectaron en algún momento.

En el primer partido igualaron 1 a 1. Su entrenador Leonel Guzmán, la figura leprosa junto al arquero Dacosta, abrió la cuenta para los rojinegros mientras que Facundo Vicente empató las acciones para el canalla. Mientras que Vicente hizo el gol del triunfo por 1 a 0 para los de Arroyito en el segundo partido.

Ambos equipos se enfrentaron en la modalidad 11 vs 11, donde 22 players (once de cada equipo) manejaron desde sus casas los jugadores virtuales en distintas partes de Sudamérica, ya que hubo futbolistas de Brasil, Uruguay y Chile. Los dos técnicos utilizaron la misma táctica (3-5-2) y no hubo cambios durante el partido ya que no está todavía esa función habilitada.

Rosario Central, con Lucas Vieytes como entrenador y jugador, formó con Valentino Novoa (La Plata); Augusto Campodónico (La Plata), Lucas Vieytes (Capital Federal) y Lautaro Viloch (Capital Federal); Marcos García (Pergamino), Gastón Jeréz (Rosario), Eduardo Curi (Brasil), Marcelo Díaz (Villa Celina) y Alejandro Verón (Grand Bourg); Facundo Vicente (Capital Federal), y Agustín Agnolón (Capital Federal).

Mientras que Newell's lo hizo con Santiago Dacosta (Uruguay); Nahuel Balsas (San Bernardo) Leandro Guidobono (La Matanza) y Nicolás Santillán (Marcos Paz); Diego Tobar (Chile), Adriano Garanzini (Villa María), Matías Pino (Chile), Sergio Petersen (Quilmes) y Bryan Rodríguez (Uruguay); Lisandro Baulies (Venado Tuerto) y Leonel Guzmán (Córdoba), quien además es el DT.

Los leprosos tuvieron una baja de último momento, ya que uno de sus delanteros, el rosarino Agustín Galeano, no pudo ser de la partida por problemas de conexión a internet y fue una baja sensible. En los 180' Central fue un poco más que Newell's y un justo ganador. Ambos equipos se están preparando de cara a la Liga y presentaron a varios gamers. Pero la magnitud real de lo vivido la dio uno de los relatores, el oficial de Iesa, Juan Manuel Viera. El otro fue uno más conocido, el rosarino Julián Bricco, de quien su colega dijo "que parecía que hubiera relatado play toda su vida".

"Fue impresionante todo. Todavía no podemos caer. Lo vieron más de 20.000 personas y tuvimos momentos de 7.500 televidentes al mismo tiempo. Es un récord de Fifa en Argentina en la modalidad 11 vs 11 y fue el stream con más visualizaciones de una liga en todo el mundo. El resultado es anecdótico. Lo más importante que pudimos llevar el mensaje para que la gente cumpla su cuarentena y que se haya quedado entretenida en su casa", abundó Viera. En tanto, el DT canalla Lucas Vieyres fue en la misma dirección: "No podemos creer lo vivido. Y eso es gracias a los medios como La Capital que difundieron la actividad y a la gente que se sentó una horita a vernos, a hacernos el aguante. Supimos imponernos ante Newell's en un partido donde arrancamos con un gol en contra, pero nos metimos de nuevo en partido y no nos dejamos llevar por el error tempranero. Nos encontramos muy felices de dejar a Central bien parado".

Mientras tanto, el venadense Lisandro Baulies, creador de Newell's ESports, expresó: "El primer partido lo jugamos bien, tuvimos suerte de abrir el marcador pero no lo pudimos aguantar. Se nos vinieron encima, nos cortaron carriles de pase y nos faltó inteligencia y salida clara para descansar. Tras el empate intentamos buscar el partido pero no se dio. El segundo lo jugamos decididamente mal, sin juego ni salida con pelota dominada. Teníamos varios jugadores nuevos que quizás sintieron un poco la presión por todo lo que se generó pero estamos muy contentos con la experiencia. Los clásicos se van a seguir jugando. Este los perdimos, antes habíamos ganado el que se jugó por los puntos así que ahora hay que seguir practicando".