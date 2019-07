Central se prueba frente a Unión, con Parot y Gil adentro

Al pie. Parot domina el balón en la práctica. El chileno no fue titular en Asunción.

Si de afinar el funcionamiento colectivo se trata, Central tendrá hoy una nueva chance de poner la maquinaria futbolística en movimiento. Será cuando enfrente a Unión, en el Gigante, en lo que será el segundo amistoso formal de pretemporada. De hecho ayer Diego Cocca trabajó pensando exclusivamente en el partido de esta mañana, llevando a cabo un trabajo táctico en el que puso en cancha el equipo que arrancaría contra el tatengue. Los puntos salientes de esa formación son la inclusión de Alfonso Parot y el retorno de Leonardo Gil al círculo central. El resto, la base que viene de jugar en Paraguay contra Olimpia.

No debiera ser noticia la participación de Parot en el equipo titular. En este caso lo es porque el chileno viene de quedarse afuera del equipo en lo que fue la excursión por tierras guaraníes. Y se resalta este punto por todo lo que se está hablando sobre una posible transferencia de Poncho al fútbol chileno, más específicamente a Universidad Católica.

El último año y medio el puesto de marcador de punta por izquierda fue propiedad de Parot. Pero repentinamente Cocca decidió dejarlo al margen en el amistoso anterior. Quizá bajo el argumento que quería ver cómo se desenvolvía en esa zona Emanuel Brítez, quien hacía pocos días había llegado como refuerzo. Lo que arrojaron esos 90 minutos en Asunción es que al ex Unión e Independiente le costó más de la cuenta adaptarse a esa función, sobre todo jugando con el perfil cambiado.

Antes y después de ese partido se habló demasiado sobre una posible salida del club de Parot, quien por ahora se mantiene en pie, pero que por el momento no tiene resolución. Y es ese el contexto el que hace que Cocca eche mano de nuevo a él. Tranquilamente se puede hacer la especulación que si Brítez hubiera rendido en Paraguay posiblemente se hubiera mantenido entre los once, pero la floja actuación que tuvo es lo que debe haber llevado al técnico a volver tras sus pasos y devolverle el puesto al chileno.

Pero esa no sería la única modificación en relación al amistoso del pasado sábado. Gil, quien ya está recuperado del golpe en la rodilla que sufrió hace 15 días, recuperará su lugar en el círculo central junto a Fabián Rinaudo. El Colo había sido preservado en Paraguay (ingresó en el complemento), aunque el miércoles Cocca le dio algunos minutos de fútbol en la práctica contra Central Córdoba.

Lo que está claro a esa altura es que en la consideración del entrenador primero está Gil y después Néstor Ortigoza, quien ayer estuvo en el equipo alternativo.

Por eso, de no mediar ningún imprevisto, el Colo tiene muchas más chances que el Gordo de iniciar la Superliga entre los titulares.

Lo que no se modificará es la disposición de los volantes que irán por afuera. Ciro Rius y Diego Zabala volverán a estar a cargo de las bandas y por lo ensayado ayer en el predio de Arroyo Seco, a puertas cerradas, fue con el ex Defensa y Justicia por derecha y con el ex Unión por el carril opuesto.

Hasta aquí, el equipo canalla tuvo un par de ensayos informales contra Argentino, Sportivo Las Parejas y la reserva canalla, pero el antecedente más importante, el único de seriedad fue el que se jugó en Paraguay. Por eso lo de hoy por la mañana será el segundo amistoso formal del equipo de Diego Cocca. De igual forma, en todos ellos utilizó una base titular, que es la que se perfila para iniciar el torneo. Después habrá que esperar si se produce alguna venta o la llegada de algún otro refuerzo. Pero esta base, más la inclusión de Ribas es lo que tiene en mente el técnico auriazul para encarar un torneo en el que Central deberá luchar por la permanencia en la máxima categoría.

Ribas ya hizo fútbol

Después de firmar su contrato casi sobre la medianoche del jueves, Sebastián Ribas cumplió ayer con el primer día entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y lo destacado del ensayo futbolístico que diagramó el cuerpo técnico es que el delantero ya hizo fútbol, no con el equipo titular, pero al menos tuvo participación en el alternativo. Esto no hace más que darle una chance de estar presente hoy algunos minutos en el amistoso contra Unión, en el Gigante de Arroyito.

Ribas hizo toda la pretemporada con Lanús y llegó con una buena base física, lo que no quita que el cuerpo técnico canalla pretenda que realice algún tipo de acondicionamiento físico. Más allá de eso, el hecho de haber formado parte del trabajo táctico de ayer ya lo pone en una situación prácticamente de igualdad con el resto. Los once que hicieron las veces de sparring fueron: Ayala; Rodrigo González, Almada, Brítez y Blanco; Villagra y Ortigoza; Marinelli, Pereyra y Lo Celso; Ribas.