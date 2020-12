A la hora de hacer el último repaso táctico, el entrenador analizó detalladamente la formación que el día anterior había terminado el ensayo futbolístico. Se la jugó por algunos apellidos que no venían teniendo acción. El Kily retocó atrás y arriba. Hizo cuatro cambios.

Por ejemplo, al arquero Juan Pablo Romero lo sacó para incluir a Marcelo Miño. La variante es llamativa, aunque desde el cuerpo técnico no oficializaron la formación. Otro cambio radica en el lateral derecho. Era cantado por la lesión de Rafael Sangiovani. Aunque no cuajaba mucho en los planes que el reemplazante sería nada menos que Damián Martínez.

En tanto, la zaga central también fue alterada. Jonathan Bottinelli apareció en el radar a último momento por decisión del Kily. Quien salió fue Diego Novaretti, obligando a Joaquín Laso a correrse hacia el sector derecho. Mientras que en el lateral izquierdo estará Lautaro Blanco.

El medio sigue igual que ante Unión. Es decir con Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Emiliano Vecchio. Pero arriba sí habrá otro reemplazo. Francesco Lo Celso le cederá su plaza a Luciano Ferreyra, quien jugará junto al goleador Alan Marinelli y Lucas Gamba. Sin dudas, Central llegó a la Feliz con variantes y el reto de ser protagonista excluyente.

Bonansea comenzó a despedirse y no viajó

El Kily González está haciendo desde hace varios días un profundo análisis de la materia prima que tiene a disposición. El entrenador quiere rearmar el equipo una vez que se reabra el mercado de pases porque sabe que el próximo torneo no tendrá margen de error. Y para eso está definiendo los apellidos que seguirán. Sin embargo, ayer pareció dejar un mensaje al no convocar entre los citados a Alan Bonansea. Desde club no informaron si el delantero padeció alguna lesión, pero lo cierto es que no formó parte de la comitiva que viajó a Mar del Plata. Incluso desde el seno dirigencial dejaron entrever que no sería extraño que se llegue a un consenso a la brevedad para rescindir el contrato.

Además de los posibles titulares (que serían Miño; Martínez, Laso, Bottinelli y Blanco; Villagra, Rinaudo y Vecchio; Marinelli, Gamba y Ferreyra, el entrenador de Central decidió convocar para la excursión por la Feliz a otros nueve apellidos. Ellos son: Juan Pablo Romero, Diego Novaretti, Facundo Almada, Joan Mazzaco, Francesco Lo Celso, Diego Zabala, Gino Infantino, Joel López Pissano y Luca Martínez Dupuy.

Ojeda sufrió un esguince de rodilla

Central informó de manera escueta que Emmanuel Ojeda sufrió un esguince de rodilla derecha. También indicó que le realizarían al volante “pruebas médicas para determinar la gravedad de su afección”. Según certificó Ovación, el mediocampista hizo ayer mismo los estudios, aunque no trascendió qué tipo de lesión padece ni cómo será el proceso de recuperación. ¿Saldrá este martes el parte?