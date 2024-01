Central se mueve con todo adentro y afuera de la cancha

En Central todo se maneja con mucho hermetismo. En general los clubes tratan así de que no se les escape algún refuerzo en los mercados siempre fluctuantes y donde lo que hoy es blanco, mañana es negro. Pero en este caso la dirigencia canalla no descansa y tiene claro los puestos a reforzar que les pidió Miguel Angel Russo: un zaguero central, un lateral derecho, un volante central y un centrodelantero son las prioridades. Esas son las prioridades y algunos casilleros tienen nombre propio, con negociaciones que se pusieron en marcha y están al caer, como la del jugador de Atlético Rafaela, Agustín Bravo . Mientras, el plantel auriazul regresó de sus breves vacaciones y puso primera en Arroyo Seco, sin Jaminton Campaz y con otras novedades.

Mientras que por el lateral derecho Central también busca alternativas, en vistas de que se lesionó Damián Martínez (estaría para volver recién en febrero, de su esguince de rodilla izquierda), de que se fue Ismael Cortez y de que Ulises Ciccioli tuvo poco rodaje. Uno de los nombres que sonó fue el de Andrés Herrera, el lateral de River que tuvo poco protagonismo y que antes jugó en San Lorenzo.

Otro de las posiciones en que Russo hizo hincapié es el de volante central. Para el doble 5 que usó habitualmente, ya no está Agustín Toledo, al que no se le renovó el contrato y volvió a Temperley, mientras que el regreso de Walter Montoya después de la lesión en el tobillo no lo devolvió al puesto y tampoco se le renovó el contrato. Tampoco Dannovi Quiñones, con contrato hasta mitad de 2024, deslumbró.

image (33).jpg Quintana, Werner, Bogado, Quintero, Cervera, Mallo, Candia, Ortiz, Malcorra y Lovera, de izquierda a derecha. Primeras imágenes del Central campeón, en 2024. CARC

En ese lugar hay dos apuntados. Uno es Franco Ibarra, que el jueves llegó a Rosario y estaba la especulación con que se presentaría al primer entrenamiento a Arroyo Seco, pero nada de eso habría sucedido, al menos no fue informado en un entrenamiento a puertas cerradas. Pero el joven volante central proveniente de Atlanta United pronto se pondría la pilcha auriazul.

El otro nombre que suele aparecer en cada mercado es el de un conocido de la casa, Mauricio Martínez. El volante que también puede ser zaguero, que anduvo bárbaro en la época del Chacho Coudet, jugó en Racing y luego en Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el cual se consagró campeón en la última Copa Sudamericana. Es una posibilidad.

Mientras que, como muchos clubes, Central busca un 9 y uno de los apuntados es Javier Correa, de paso por Arroyito en 2014 cuando era conducido por Russo. De 32 años, actualmente pertenece a Santos Laguna de México.

En esa posición volvió de su préstamo en Audax Italiano, Jhonatan Candia. Entrenó junto al plantel en el primer día de pretemporada pero el 2023 lo encontró de mayor a menor en la consideración del técnico y por eso a mitad de año se fue.

En tanto que hay una posición en que Russo no pidió reforzarse, pero que aceptaría con gusto un regreso. Es que Lautaro Blanco, que se fue con todos los honores al fútbol español, jugó poco en el descendido Elche y avisó que vería con buenos ojos volver. En este caso, el técnico cuenta con dos jugadores. Agustín Sández y el Coyote Alan Rodríguez. Pero lo dicho, un nombre así será bienvenido.

El que se fue sin haber jugado un solo partido fue Marcelo Acosta. El Torito llegó en silencio, Central le compró el 80% del pase y así se fue, en este caso a Sol de América de Paraguay a préstamo.

Central puso primera. Dentro del campo de juego los jugadores regresaron a las prácticas, este sábado y domingo volverán al trabajo de mañana y del lunes al miércoles seguirán con las tareas físicas. Después del almuerzo del mediodía, la lista que decidirá Russo partirá en micro y luego Buquebus a Montevideo para los amistosos. Mientras que fuera de la cancha, la dirigencia sigue a full y pronto se anunciarán novedades.