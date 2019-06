Central se mueve con en el mercado con pasos cortos

Lo que a principios de semana se pensaba que podían resultar meros trámites no lo fue. La llegada de refuerzos todavía no pudo romper el cascarón en Central y es por eso que Diego Cocca aún no puede contar con ninguna cara nueva. Avances parece haber todos los días, al menos es la sensación que dejan traslucir desde Arroyito, pero de ahí a las concreciones quedó demostrado que hubo un trayecto inmenso. Esos varios frentes abiertos a los que sólo les hacía falta un poco de decisión aún continúan sin resolución. Por estos días quien se puso al frente de la mayoría de las negociaciones es el presidente Rodolfo Di Pollina y fue el propio mandamás canalla quien se juntó con su par de Aldosivi, José Moscuzza, para ver de qué manera se puede avanzar en la salida de Cristian Chávez del club marplatense. La poca información que trascendió es que hubo avances, pero nada que pueda tomarse como un caso ya cerrado.

Mientras Di Pollina estaba reunido con Moscuzza, en Rosario, más precisamente en la sede de calle Mitre, se hablaba de que la de Chávez es una negociación en la que ya se entró en el terreno de la “forma de pago”. Sin embargo, para el presidente canalla es, al igual que otras, una negociación que llevará su tiempo.

Uno de los puntos a favor que tiene Central en esta historia es que Chávez ya fue hablado y que el jugador tiene ganas de trasladarse a Rosario (así se lo hizo saber a los dirigentes de Aldosivi), pero en definitiva es el propio Moscuzza a quien hay que seducir y convencer.

Además de Chávez, Di Pollina mantuvo contactos por otros posibles refuerzos pero al menos hasta ayer el panorama no cambió respecto a lo que se venía manejando.

Ciro Rius es un jugador que en Central consideran prácticamente abrochado, pero al que todavía no pudieron darle pista para armar las valijas en Defensa y Justicia y viajar hacia Rosario.

Algo similar ocurre con Diego Zabala, el jugador por el que en Central más de uno fue capaz de apostar con que en el corto plazo se pondrá la camiseta canalla. Christian Bragarnik se está ocupando de ambos casos, pero lo cierto es que la situación del volante ofensivo sigue en veremos.

Está claramente expuesta la sensación de que “es un mercado largo”, pero cada día que pasa es uno que se pierde y que atenta con la llegada de los refuerzos apuntados por Cocca.

El DT justamente el miércoles hizo mención públicamente a Lucas Acevedo, el defensor de San Martín de Tucumán con el que Central tiene todo acordado desde hace varios días, pero quien quedó en medio de una puja dirigencial canalla por tratarse de un futbolista que hace algunos años quedó libre en Central.

“Fue uno de los primeros jugadores que Cocca les pidió a los dirigentes”, apuntó una fuente allegada al cuerpo técnico. Seguramente por ello el DT haya puesto tanto énfasis en la figura del zaguero, al que hizo referencia sin que nadie se lo mencionara.

Lo de Sebastián Palacios parece un poco más complejo. El jugador está al tanto del interés de Central y ya mostró predisposición, pero por estos días la negociación está en medio de las charlas con Pachuca (club dueño del pase). Si se confirma que el delantero saldría sólo a través de una venta, el panorama se le complicaría bastante el canalla.

Lo cierto es que cualquiera sea el nombre en cuestión, las negociaciones por los refuerzos en Central avanzan demasiado lento.

Cervi estuvo en la ciudad deportiva

En la mañana de ayer Franco Cervi se apareció en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. El ex volante canalla recorrió el predio, charló un largo rato con Hugo Galloni, coordinador de las inferiores, y se quedó a almorzar con los chicos de la pensión. "Su visita fue importante y habla muy bien del jugador", dijeron desde Central.