Central se encontró un hueso duro e iguala en el primer tiempo

Central tuvo una gran chance sobre la media hora, pero Malcorra la tiró afuera. Enseguida llegó la falta de Ortiz sobre Leonardo González y Martín Vera ejecutó el tiro libre con maestría. Picó antes de Broun, la pelota se le aceleró por el agua y el arquero nada pudo hacer. El equipo de Russo, sobre los 31 minutos, lo empezó perdiendo en el debut en Copa Argentina ante Central Norte de Salta, equipo que milita en el Federal A. Pero no llegó a ser absorbido por los nervios, ya que a los 41', y tras una pared con Candia, Jaminton Campaz lo empató. Un primer tiempo con un resultado que no se puede discutir y que habla de que la diferencia de categoría no se vio plasmado en la cancha.

Dos remates de Campaz de afuera del área y una que no llegó a enganchar Candia fueron las más oportunas del equipo de Russo. Pero Central Norte no se queda atrás y busca llegar hasta los dominios de Broun. Una escapada de González pudo terminar en el primero pero se fue desviado.

Central tenía la iniciativa pero los salteños avisaron de entrada que iban a jugar sin complejos y por eso no extrañó tanto el gol de Vera. Claro que el equipo de Russo no llegó a ponerse nervioso, ya que diez minutos después Malcorra disparó y, tras un rebote, le quedó a Campaz. El colombiano hizo una muy buena pared con Candia y venció la floja resistencia de Nicolás Caprio para el 1 a 1.

Curiosamente, esa seguidilla asombrosa de gran protagonismo en la Copa Argentina, Central la inició con Miguel Ángel Russo. Recién volvía a primera y tuvo el premio mayor al alcance ante Huracán, pero con dos penales de ventaja a favor la perdió en 2014. Después llegarían las dos instancias decisivas perdidas con el gran equipo de Chacho Coudet, primero la escandalosa ante Boca y luego la polémica ante River. Y trascartón, con Paolo Montero al mando, en 2017 se llegó semifinales, perdiendo con Atlético Tucumán desde los 12 pasos. Al año siguiente, en 2018, y tal vez en el desarrollo más deslucido respecto a las ediciones anteriores, llegaría la gloria con el Patón frente a Gimnasia.

Pero lo dicho, se lo despidió al Patón antes del inicio de la copa siguiente, asumió el Loncho Ferrari y Central fue ridiculizado por Sol de Mayo de Viedma. Después de la pandemia, esta vez fue Boca Unidos de Corrientes el que dejó tecleando al Kily González y más tarde Quilmes, en otra decepcionante actuación, ya con Carlos Tevez al mando. Por eso ahora, ante un rival como Central Norte que no le está yendo bien en su zona del Federal A, pero que arriba descansado porque tuvo fecha libre el fin de semana último, el equipo de Russo no deberá descuidarse en lo más mínimo si pretende pasar de ronda y enfrentar a Chaco For Ever, que dejó en el camino a Sarmiento por penales.