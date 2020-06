Central se acostumbró en los últimos años a salir de compras

Hay momentos en los que la política deportiva de un club está signada por los deseos, muchas otras por las necesidades. En Central se tomó una postura clara en los últimos años de la que no se pretende ir en desmedro, tampoco criticar. Creció enormemente la cantidad de futbolistas a los que el club les compró el pase o al menos una parte del mismo. Hubo muchos casos en los que se trabajó sobre préstamos, pero no fueron pocos los que pasaron a formar parte del patrimonio canalla. Porque desde ese lado también hubo una apuesta, que no hubiera sido posible si la economía no lo hubiese permitido. Depende mucho del lado que se observe, se lo analice y, por supuesto, de la suerte que corra el futbolista en cuestión. Porque una jugada debidamente analizada puede desembocar en un verdadero fiasco y un tiro al aire resultar un enorme negocio.

Ni siquiera cabe la justeza sobre un tiempo en particular, que incumba a una, dos o tres comisiones directivas. No es el caso. Aunque la cantidad de futbolistas con los que se actuó de esa forma ayude para entender ciertas comportamientos a la hora de establecer políticas que en algunos casos pueden ir en contra de la promoción de juveniles (ver aparte).

Por ejemplo, en los últimos dos años o un poco más, Central adquirió la totalidad del pase o una parte del mismo de no menos de 15 futbolistas. Algunos llegaron de esa forma porque era la única manera de destrabar una negociación. Con otros se hizo uso de la opción de compra justamente por sus buenas actuaciones. Para ponerle algunos nombres propios: Washington Camacho vino a préstamo y después de un año la dirigencia (en este caso la comisión directiva anterior) decidió, por pedido del DT de turno, que era conveniente hacer uso de la opción. Después el uruguayo terminó saliendo con más pena que gloria. El Ruso Rodríguez pasó por una situación similar. Tras un año defendiendo el arco canalla, el técnico Paolo Montero prácticamente exigió que la comisión directiva lo retuviera y la única forma que se podía era comprándole la totalidad del pase. No hace falta recordar qué es lo que en Central piensan sobre el Ruso. Pero son sólo dos ejemplos, que dicho sea de paso no parecen ser de los más felices. Hay por supuesto de los otros.

Compra2.jpg Damián Martínez llegó de Unión. Central le compró la mitad del pase. Silvina Salinas / La Capital

Matías Caruzzo, Leonardo Gil, Camacho, el Ruso Rodríguez, Marco Torsiglieri, Fabián Bordagaray, Mauricio Martínez, Fernando Zampedri, Josué Ayala, Emanuel Brítez, Diego Zabala, Joaquín Laso, Lucas Gamba, Damián Martínez, Fabián Rinaudo forman parte de una lista de la que quedaron afuera otros tantos nombres. Porque la cuestión no pasa por el detalle, sino por la confirmación de que de un tiempo a esta parte hubo una política definida en ese sentido.

Sin ir más lejos la mayor inversión que se hizo con un futbolista en los últimos años fue la que involucró a Marco Ruben, quien todavía forma parte del plantel. Aquel primer refuerzo de esta nueva gestión, que llegó de la mano del Chacho Coudet, lo hizo a préstamo y después de un año el club de Arroyito decidió desembolsar una cifra cercana a los 5 millones de dólares para comprarle el pase a Dinamo Kiev de Ucrania. Allí es imposible detenerse en el rédito económico que el delantero le pudo haber traído al club, sin hacer referencia a lo más importante: el rédito desde lo deportivo. El hecho de haber podido lucrar sólo a través de un préstamo a Atlético Paranaense no tiene punto de comparación con todos los goles que convirtió y que ayudaron al reposicionamiento del equipo y, ni hablar, con el título de Copa Argentina del que fue parte.

Los logros deportivos suelen tomar de la mano y sacar a pasear estas decisiones. Con un equipo que logre títulos, que pelee campeonatos, juegue finales o se amigue del protagonismo, los razonamientos se harán de una forma, siempre más cercanos a la adulación que a la crítica despiadada. Si sucede a la inversa, el malestar crecerá.

Si el fútbol fuera una ciencia exacta sería muchísimo más sencillo para quienes conducen los clubes. Pero como no lo es, cada medida que se tome o política que se trace dependerá de los resultados que se obtengan. Central en estos últimos años, quizá porque la economía le permitió darse esos gustos, tomó la decisión de incorporar jugadores por medio de la compra del pases. De los 12 jugadores que llegaron de la mano de Cocca, a seis se les compró al menos una parte de la ficha.

Una traba para los más chicos

Mientras más jugadores haya a los que se les compra el pase, la inserción de juveniles parece cada vez más compleja. No es una regla de tres simple, pero en la medida que las inversiones estén direccionadas en ese sentido, los técnicos serán mucho más proclives a echar mano a futbolistas por los que se hizo alguna inversión importante desde lo económico que apostar por los chicos del club. No obstante, eso depende también no sólo de la forma de trabajo de cada entrenador, sino también de los objetivos que haya por cumplir. Este Central de Cocca tenía la dura misión de salvarse del descenso y quizá por ello el DT se la jugó básicamente por futbolistas de experiencia.