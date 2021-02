Pasaron casi nueve años de la última vez que el arquero surgido de la cantera auriazul se alejó de Arroyito. Hizo un recorrido por Chile, Bulgaria, La Plata y Santa Fe. Pero su corazón y amor por Central es mas fuerte. Por eso volvió. Ahora deberá devolver la confianza que depositaron con su contratación, que será por los próximos dos años.

Otro que vivirá una jornada muy particular es Gastón Avila. El defensor dejó el club mientras estaba en las divisiones inferiores hace dos años porque Boca adquirió el 60 por ciento de los derechos.

gato2.jpg Gastón Avila debutará en la primera de Central esta tarde noche.

El juvenil se fue haciendo un lugar hasta debutar en la primera del conjunto xeneize. No obstante, el pibe de barrio Ludueña y hermano del Chimy Avila se sumó días atrás a préstamo por un año. Y Cristian González le tiró la casaca titular de entrada.

"Será un sueño debutar en el club que soy hincha”, expresó el zaguero central zurdo de 19 años en un mano a mano con Ovación ni bien firmó en Central. Hoy cumplirá ese anhelo.

Por su parte, el por ahora último pasajero que se subió al tren auriazul es Nicolás Ferreyra. El defensor proveniente de Estudiantes de Río Cuarto pudo firmar contrato a préstamo por un año el pasado viernes y fue convocado por el entrenador para este encuentro.

El aguerrido zaguero central estará entre los suplentes. Aunque no habría que sorprenderse si ingresa en lugar de Joaquín Laso. Con respecto a Marco Ruben hay destacar que no fue citado porque aún no está como para integrar los relevos.

Entre la salida de Novaretti y última práctica

La comisión directiva de Central buscará definir entre hoy y mañana el caso Diego Novaretti. El experimentado defensor está en los planes de Belgrano. A eso hay que sumarle que el cuerpo técnico que encabeza Cristian González no ve con malos ojos darle de baja. La resultante marca que, al no haber estado incluido entre los concentrados para el partido de hoy, ya tiene un pie afuera de Arroyito. Desde hace tiempo vienen trabajado para consensuar la salida. Por el momento no llegaron a un acuerdo. Las partes siguen con el canal del diálogo abierto, por lo que ayer desde el club le confiaron a Ovación que “la idea es darle un corte a este tema el martes a más tardar”. Por lo tanto, la novela parece que ahora sí llegará al final.

Por otra parte, la última práctica sirvió para certificar que Luca Martínez Dupuy será titular en lugar de Luciano Ferreyra. Ovación constató que el Kily González apostará además por un sistema táctico 4-3-3. La novedad en esta estructura es que Lucas Gamba y Diego Zabala serán los extremos. Mientras el mediocampo será integrado por Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y el capitán Emiliano Vecchio.