Central: Russo apuntó a un 9 de jerarquía y hay gestiones

De ser cierto que el nombre en cuestión es “importante”, es un claro indicio de que la negociación no debe ser sencilla y eso lo demuestra el hecho de que aún no se haya podido resolver, a días del cierre del libro de pases.

La información a la que tuvo acceso Ovación es que la complejidad de la negociación tiene que ver no sólo con la disponibilidad económica de Central, sino con algunas cuestiones puntuales que debe resolver el club donde está jugando el delantero. Es más, según apuntaron, Central no podría hacerle frente al contrato que ese jugador tiene hoy en su club (la fuente consultada no ahondó en el detalle sobre si se encuentra en Argentina o en el exterior), por lo que para que la operación resulte viable sería condición sine qua non que el club de origen se haga cargo de una parte del sueldo.