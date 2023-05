Central: Quintana está para volver

Se transformó en un pilar defensivo. Es una pieza importante dentro de la estructura táctica colectiva de Central. Carlos Quintana viene rindiendo con creces en su primera temporada en Arroyito. Logró conquistar el paladar tribunero a base de solvencia, garra e inclaudicable entrega. La leve lesión en el hombro derecho lo dejó afuera del estreno de la Copa Argentina. Miguel Russo lo llevó a San Nicolás con el resto del elenco, pero a la hora de la función optó por dejarlo en el vestuario por prevención . Sin embargo, el plantel pule detalles finales de cara a la partida que se vendrá este lunes frente a Banfield. El defensor logró moverse una vez más a la par del grupo y demostró que no solo quiere estar en la gira canalla por el sur bonaerense sino además recuperar su puesto en la zaga central. La decisión final la tiene el entrenador. El mismo orientador que promete salir con un plan estratégico bien elaborado y las mejores piezas que tiene a disposición en pos de cortar la pobre campaña actuando de visitante.

No obstante, a medida que se fueron consumiendo los días se fue sintiendo cada vez mejor. Más seguro de sí mismo. Para Miguel Russo y su staff también fue una especie de bálsamo de tranquilidad porque esta vez dejaron al jugador afuera del partido evitando un riesgo mayor de lesión. No se quiso repetir el yerro cometido con Walter Montoya, quien desde el cuerpo médico no le hicieron ningún estudio por imágenes cuando se lesionó con Talleres, el Chaqueño jugó con Platense y terminó siendo operado de los ligamentos del tobillo. Esta vez, el técnico tomó la decisión y acertó.