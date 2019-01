Central pone el ojo en Racing y la mente en Huracán

Racing es la excusa perfecta para medir y poner a punto a la campeona maquinaria canalla. Huracán es el real motivo de la movida auriazul hacia esta turística ciudad. Central se medirá en esta noche de verano y con el mar de fondo ante el cómodo líder de la Superliga en un ensayo que tiene el rótulo de amistoso, pero por dentro no será así. La esencia de los dos conjuntos indica que no saldrán a especular. Buscarán dar lo mejor en pos de llegar entonados al reinicio del certamen doméstico, que será el próximo fin de semana. Los de Arroyito se renovaron bastante con respecto al equipo que conquistó en diciembre pasado la Copa Argentina (ver aparte). No obstante, el Patón Bauza ya avisó que quienes se relajen no tendrán cabida en la vecindad que administra. Por eso el encuentro frente a los de Avellaneda será para algunos protagonistas como una especie de examen de cara a lo que se vivirá dentro de una semana en Parque de los Patricios.

Para Central esta velada no será una más. Tiene responsabilidades y obligaciones por cumplir. Atrás quedó la estela de los festejos por la obtención de un título tras casi 23 años de desazón. La realidad lo pondrá desde las 22.10 cara a cara contra el equipo del Chacho Coudet. El mismo Racing que en su momento lo bajó de un hondazo en el Cilindro y dejó tecleando al Patón y compañía.

La marquesina marplatense señala que la jornada será de tinte amistosa. Un mero partido de veranito para salir de la pretemporada, donde lo físico fue el eje central de cada entrenamiento. Habrá que ver si los auriazules logran aflojar del todo las piernas, ya que vienen de sumar 90 minutos en el empate sin goles ante Belgrano, que luego perdieron por penales en el Gigante, y 35' contra Sarmiento de Junín en el country de Arroyo Seco, donde también fue 0 a 0 con el grueso de los titulares.

Esta noche Bauza pondrá prácticamente lo mejor que tiene en casa. Saldrá de memoria en el arco y en la retaguardia. En realidad hará una sola variante con respecto a las cartas que mostró ante el pirata. Le devolverá la titularidad a Oscar Cabezas, quien entrará por Marcelo Ortiz.

En el medio apostó a como terminó jugando contra los cordobeses. Ratificó a Diego Becker y a Jonás Aguirre por los extremos. Bauza no suele jugar a dos puntas y todo marca que lo que muestre hoy será proyectando hacia el partido con Huracán el próximo sábado en el Tomás Ducó. Mientras se define la novela de Zampedri (ver aparte), el Chaqueño continuará como único referente de área, pese a tener otras características.

Claro que lo más importante será el funcionamiento colectivo. A eso apunta el entrenador. A tener bien aceitada la máquina. La idea es demostrar que no es menos que Racing, que ayer le puso punto final a la pretemporada realizada en el predio que la AFA tiene en Ezeiza y esta noche pondrá toda la carne al asador pensando también en llegar fino al reinicio de la Superliga.

Por eso es que hoy el canalla jugará con el ojo puesto en el representativo albiceleste de Avellaneda, pero con la mente en lo que será el encuentro del próximo sábado a las 17 ante Huracán por el torneo doméstico, en el que el canalla no puede permitirse flaquear porque el promedio así lo marca.