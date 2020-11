Central perdió con River y se frustró su objetivo de clasificar a la zona campeonato

Central perdió y ya no podrá clasificar a la zona campeonato de la Copa Diego Maradona. Perdió con River. Banfield empató en Mendoza. Y todo es frustración. Porque de un grupo de cuatro pasaban dos. Pero el equipo del Kily González no pasó. No estuvo a la altura. No sólo por este partido. Sino por todo el recorrido. Por varios factores. Por errores tácticos. Por errores técnicos. Pero fundamentalmente porque las incorporaciones en defensa lejos estuvieron de reforzar al equipo. Más bien lo debilitaron. Y en eso deberán dar explicaciones los dirigentes, el Mono Gordillo y el propio entrenador.