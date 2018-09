Central perdió la ventaja luego de que le cobraran un polémico penal

Central salió a la cancha a enfrentar a Gimnasia con un objetivo claro: volver al triunfo para meterse nuevamente en el lote de los puntes y, de paso, dejar atrás las dos derrotas al hilo que viene de sufrir. Por eso el equipo del Patón Bauza intentó adueñarse de la pelota y plantarse en campo rival. Aunque la empresa no le resultó sencilla porque el local también buscó imponer su repertorio.

Los primeros minutos mostraron un partido trabado. Disputado en la mitad de la cancha y sin llegadas de peligro. Pero en ese tire y afloje el que salió mejor plantado fue el Lobo. Es que de a poco empezó a inclinar la cancha a su favor y generó riesgo cierto sobre el arco del arquero Ledesma a través de la pelota parada.

Durante la primera hora de juego el equipo canalla quiso pero no pudo. Intentó, pero no le salió. Principalmente porque no encontró su juego, y perdió la pelota rápidamente. Esta situación hizo que el equipo del Patón se vea obligado a jugar cerca de su arco.

Así, el local se convirtió en el protagonista del partido. Monopolizó la pelota y se instaló definitivamente en campo rival. Pero todo cambió a los 37'. En una jugada aislada. En la primera de peligro del canalla. Una falta sobre el área y una brillante ejecución del Colo Gil hicieron que el partido tome un rumbo que, hasta ese momento, parecía inesperado.

El gol rompió el desarrollo del partido. Lo reseteó. Por eso los últimos minutos del primer tiempo mostró a dos equipos tratando de imponer su juego, pero sin lograr hacerlo.

El arranque del complemento fue un cimbronazo. Porque en la primera jugada el delantero Santiago Silva cayó en el área y el árbitro Fernando Espinoza no dudó en cobrar penal. La decisión fue polémica. El propio atacante se hizo cargo de la ejecución, y estableció el 1 a 1.

Embed ¡POLÉMICA!#SuperligaxFOX | Santiago Silva cayó en el área y el árbitro inmediatamente pitó penal. ¿Hubo falta del defensor de Central? pic.twitter.com/TLiygsqWzH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 23 de septiembre de 2018





El trámite del partido volvió a estar marcado por la fricción. Así, los dos sólo lograban llevar peligro a los arcos con la misma arma: la pelota parada.