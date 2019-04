Central perdió con Aldosivi producto de su precaria realidad futbolística

Sin idea no hay juego. Sin juego no hay funcionamiento. Sin funcionamiento no hay victoria. Un problema crónico ya en Central. Porque pasan los entrenadores y las frustraciones se suceden. En Superliga, en Copa Argentina, en Libertadores y ahora en esta Copa de Superliga. Lo que aumenta la preocupación. Porque lo que viene es la necesidad de sumar puntos para forjar un porvenir en la primera división. Y con esta derrota ante Aldosivi lo más conveniente es que por ahora le digan al futuro que no venga.

Es que el partido fue la resultante de un grupo de jugadores sin un plan de juego visible ante un equipo con menores recursos pero muy bien articulados. Porque los jugadores de siempre tampoco con Cocca logran rendir colectivamente. Porque defienden mal, contienen peor y en materia ofensiva son impotentes.

En síntesis, otro nuevo resultado adverso no es más que la conclusión de una política futbolística que sigue fracasando, y que ahora dependerá de la capacidad de Cocca para lograr corregirse y corregir.