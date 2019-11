"Central nos dará mucho trabajo", anticipó el Muñeco Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, evita adelantarse a los hechos y prefiere que sus dirigidos se enfoquen en el partido a partido. Y ahora el próximo compromiso que está por delante es el cotejo de mañana ante Rosario Central en el Monumental y allí pone todas las energías para seguir prendido en la Superliga. Por eso ayer en rueda de prensa el DT millonario manifestó que “estoy focalizado en el partido del domingo (mañana) ente Central, que es un equipo que necesita los puntos y que nos dará mucho trabajo”.

Gallardo es de los entrenadores en el que el discurso va de la mano con las decisiones. Y por ello mañana para recibir a Central pondrá al que hoy es considerado su once ideal, el equipo que tiene todas las fichas para afrontar la finalísima de la Copa Libertadores, que disputará el sábado 23 de noviembre ante Flamengo en Perú. “Estamos bien para el domingo. Nos gusta jugar con nuestra gente. Es un horario atípico y vamos a tener un estadio colmado”, apuntó Gallardo en rueda de prensa.

El DT riverplatense también confirmó el equipo que se medirá con el canalla, asegurando que ingresará Enzo Pérez por Leonardo Ponzio, por lo tanto los 11 serán: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.

En otro orden, acerca de los rumores sobre las chances de dirigir al Barcelona y el Bayern Munich, dijo: “No tengo nada que decir sobre esos rumores, nadie me habló y no corresponde. Hay mucha ansiedad con saber lo que voy a hacer en el futuro y yo tengo la cabeza puesta en estos partidos que estamos por jugar”. Así desactivó las versiones sobre su futuro.

Al tiempo que aseveró: “Mi comunicación debe ser firme y sincera, yo no pienso en el año que viene pienso en mañana, en la semi de la Copa Argentina, en la final de la Libertadores y no puedo adelantarme. Me moviliza el deseo y las ganas que tengo, puedo escuchar y analizar, pero yo actúo así en general, en la vida actúo cómo siento”.