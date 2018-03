Central no tuvo vuelo

En la previa estaba claro que iba a ser un partido de alto vuelo, teniendo en cuenta que ambos equipos gustan de ser protagonistas en todas las canchas o, al menos, eso intentan. Esta vez, en el Gigante de Arroyito, el único que se puso los pantalones largos fue Godoy Cruz, que superó ampliamente a Central con un fútbol de buen juego y dinámica. Más allá de la entrega final del canalla y de jugar una hora con uno menos, la victoria tombina por 2 a 1 fue inobjetable.

El comienzo fue una prueba de lo que iba a ser todo el encuentro. El primer cuarto de hora tuvo tres llegadas de Godoy Cruz, con remates de Juan Andrada, Guillermo "Pol" Fernández y Fabricio Angileri. Estos avisos se tradujeron en el resultado a los 14', cuando Santiago García encabezó una corrida por derecha, envió un centro al primer palo y Juan Garro anticipó a los dos zagueros canallas y definió entre las piernas de Jeremías Ledesma para poner el 1-0.

Central siguió errando los caminos porque Zampedri y Ruben chocaban todo el tiempo con los defensores rivales. Y así cualquier tipo de avance se vio trunco. Y para completar el panorama negativo, a los 32', Fernando Tobio volvió a cometer un error infantil y se fue expulsado por una patada sin sentido a Angel González, quien fue una verdadera pesadilla para la defensa auriazul.

Tan flojo fue el primer tiempo del equipo de Leonardo Fernández que tuvo la más clara recién a los 49', en el cuarto minuto adicionado: centro de Carrizo al corazón del área, apareció Zampedri y de tijera la mandó por encima del travesaño.

En el complemento el trámite del partido siguió de la misma manera, con el Tomba manejándolo a su gusto. Otra vez el que avisó de entrada fue el equipo mendocino, con otro disparo de Andrada de media distancia. Inmediatamente, a los 58', tras un tiro de esquina de López Pissano que despejó el arquero Burián, se armó la contra para la visita en los pies de Angel González, quien se llevó la redonda y sacó un tiro fortísimo que salió besando el palo izquierdo del arco canalla.

La fórmula se repitió. El anterior aviso fue el preámbulo de lo que pasó un minuto después, a los 59'. Luego de un mal despeje de Ferrari de cabeza, la pelota quedó en los pies de los jugadores de Godoy Cruz, que con un par de toques encontraron a Pol Fernández sin marca en la puerta del área, el volante tuvo tiempo para pararla y sacó el remate, la pelota rozó en Cabezas, descolocó a Ledesma y entró junto al palo: fue el 2-0.

Central lo fue a buscar con el orgullo herido aunque sin una estrategia clara. A esa altura, el partido ya se había quebrado. A diez minutos del final, Ruben tuvo una clarísima para descontar cuando se coló en el área de la visita, eludió al arquero y en lugar de buscar el arco se la cedió erráticamente a Zampedri, que estaba con dos marcas encima y no pudo anotar. Fue una de esas acciones que podrían haber cambiado el destino del encuentro.

A los 93', a uno del final, Germán Herrera (que ingresó por López Pissano) recibió del Loncho Ferrari y a puro empuje rompió la línea defensiva, desparramó a Burián y estampó el descuento. Sólo eso, ya que no hubo tiempo para más. Fue más un premio para el Chaqueño que para Central. Quizás, el delantero merecía más minutos en cancha.

Entonces, el premio mayor se lo llevó Godoy Cruz. Es que Central no supo cómo conseguirlo ni evitar que se lo llevaran a Mendoza.

Leo Fernández: "Tuvimos que cambiar las formas"

Leo Fernández apeló a la realidad para graficar la derrota con Godoy Cruz. "Tuvimos que cambiar las formas de lo que habíamos planeado. Una lesión (Ortigoza) nos privó de plasmar en cancha lo que habíamos trabajado en la semana", sostuvo el técnico de Central al término del partido.

"Las sensaciones son malas. Cuando uno pierde no se va contento. Seguramente del desarrollo del partido, con todos los contratiempos sufridos, vamos a sacar algo positivo", deslizó el técnico con cierta impotencia.

Después se refirió a la expulsión de Tobio. "Fernando es muy autocrítico. Son cosas que no tendrían que ocurrir, pero esto es fútbol y pasa", enfatizó. "Tenemos un plantel con 35 jugadores y seguiremos reinventándonos. Están a la altura, fue una lástima que no pudimos empatar porque el rival no hizo mucho", afirmó.

A la hora de la consulta sobre los cambios, el DT dijo: "Estábamos perdiendo y por eso no quise sacar un delantero porque nos iba a costar generarles riesgo. Queríamos ver si podíamos empatarlo en alguna arremetida", puntualizó. "Es un partido de esos donde te pasa todo lo malo, goles, expulsiones, meter jugadores en posiciones que no les resultan cómodas. El rival nunca se desordenó, nunca arriesgaron de más. No nos alcanzó", cerró un reflexivo Fernández.