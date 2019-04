Central no se olvida

Los dos jugaron para Rosario Central. También los dos pasaron por River y los dos celebraron recientemente sendos triunfos. Esas cosas unen hoy al delantero de Atlético Paranaense, Marco Ruben y al técnico de Racing, Eduardo Coudet. Antenoche, cuando la celebración estuvo de parte de Ruben tras marcarle tres goles a Boca en el partido de la tercera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, el 9 declaró: "El Chacho se lo merecía. La verdad es que estoy feliz por lo que le pasó al Chacho y a mis ex compañeros. Que disfruten, no es fácil ganar un torneo argentino para un equipo que no sea Boca o River, así que tiene mucho mérito", dijo refiriéndose al campeonato de la Súperliga 2018/2019 que acaba de lograr la Academia.

Y no sólo se refirió al entrenador sino a sus ex compañeros auriazules, Nery Domínguez y a Alejandro Donatti, ambos ahora parte del plantel de Racing. Las felicitaciones no terminaron allí. El autor del triplete terminó la declaración con una afirmación: "Fueron muy justos vencedores, les mando un abrazo grande para todos ellos".

Ruben no fue el único que se acordó del Chacho en su paso por el club de Arroyito. El Flaco Donatti se sumó a los halagos. "Con el Chacho nos sacamos la espina de Central", dijo como compensación por no haber cumplido el sueño de campeón en la Copa Argentina con el canalla.

"El Chacho es un loco lindo que vive para el fútbol. Me gustaría que siga en Racing", añadió Donatti mostrándose fiel a quien cuando asumió al frente del campeón de Avellaneda, lo primero que hizo fue pedir al Flaco como refuerzo de la defensa, mientras jugaba en Tijuana de México.

Los canallas. Ahora bien, ¿cómo toman los saludos cruzados y las evocaciones a Central los simpatizantes canallas? Las hinchadas no son homogéneas, habrá respuestas a favor y en contra, pero un pequeño sondeo de Ovación da cuenta de que al centralista, cualquiera sea el lugar en la tabla, le gusta que lo tengan siempre presente, tanto dentro como fuera de su casa.

"Está bien, en todos los saludos Central está en el medio. En todos: Chacho, Marco, Nery y Donatti son compañeros de ruta", dije Juan Squilo, comerciante, de 57 años.

Para el albañil Luis Venna, de 52, que tanto el ex técnico como los dos jugadores tengan presente al canalla "es un orgullo".

Federico González, de 39 años y centralista desde la cuna, no se olvida que la mañana siguiente a lograr la Copa Argentina, el primero que felicitó a Central fue Coudet. "Siempre banqué al Chacho, también me alegro por él".

En tanto, Miguel Berdi, de 43 años y médico remarcó: "Tengo el mejor de los conceptos de todos ellos. Me hubiera gustado que Nery y Donatti se quedaran para pelear el campeonato. En realidad los quisiera a todos juntos en Central".

Y una opinión más, de una hincha: "Todos esos jugadores junto al Chacho le dieron mucho a Central. Los banco", dijo Alejandra, administrativa, de 50 años, y bien futbolera.