Central no reacciona y Huracán le sacó dos goles de ventaja

Central no tiene ningún tipo de reacción y ya pierde 2 a 0 ante Huracán en el Ducó, sobre la media hora de juego. El equipo de Russo está desaparecido.

Central no reacciona, desde el instancia inicial no aprovechó el envión que le dio el clásico y pierde con absoluta justicia ante Huracán por 2 a 0. Sobre la media hora, el Globo toca y toca y el equipo de Russo no la agarra.