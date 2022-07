Una muestra de la importancia del partido la dio en la semana el árbitro del partido, Fernando Espinoza, quien dirigirá su primer clásico rosarino, cuando declaró a Radio del Plata Rosario que “el jueves tengo un partido muy importante y me juego parte de mi carrera a futuro”.

“Depende de cómo salga todo van a seguir mis designaciones y creo que no me importan los colores, voy a dirigir al equipo A contra el equipo B, en donde yo también juego un papel importante, que es mi trabajo. Yo también me juego mi semestre, tengo hijos y familia, y es mi fuente de laburo, porque vivo del arbitraje”, señaló Espinoza.

La televisación estará a cargo de ESPN Premiun. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Newell’s tiene la oportunidad de ganar dos clásicos seguidos como visitante luego de 81 años. La última vez que lo hizo fue cuando en 1940 ganó 2 a 0 y en 1941 lo hizo por 1 a 0.

Hace 24 clásicos que un arquero no detiene un penal en el clásico dentro de los 90’. El último fue Justo Villar, quien en el Clausura 2007 se lo atajó al Kily González (ganó Newell’s 1-0).

Vale destacar que hace casi 82 años que un arquero de Central no ataja un penal en un clásico. El último fue Pedro Araiz a Norberto Pairoux el 01/12/1940 cuando Central cayó 2 a 0.

Newell’s convirtió el 83 % de los penales ante Central. De los 30 que tuvo a favor ejecutó 29, porque hubo uno que no pudo ser pateado por incidentes. Hizo 24, le atajaron 3 y desvió 2.

En cambio Rosario Central solamente pudo transformar en gol el 62 % de los penales que tuvo a favor frente a Newell’s (26/42). Malogró 16 ya que le atajaron 9 y desvió 7.

Así llega el canalla

“Estamos preparando el partido para hacerle daño a Newell's y ver por dónde podemos atacarlo”, advirtió el volante y capitán de Central, el chaqueño Walter Montoya, en la conferencia de prensa de presentación del clásico rosarino.

Central se recuperó con la llegada de Tevez -hace un mes- como DT, y después de caer como local ante Gimnasia y como visitante de Aldosivi, el equipo venció a Sarmiento en el Gigante y empató sin goles como visitante de Independiente, cuando cortó una racha de ocho derrotas seguidas fuera de casa.

Si bien Tevez no anticipó la alineación del equipo, es probable que mantenga a los mismos 11 del último encuentro, con un esquema de cuatro defensores, dos volantes centrales, tres más ofensivos y el uruguayo Jhonatan Candia como único delantero.

Una de las dudas del Apache es la posible inclusión del centrodelantero Alejo Véliz, quien le otorgaría poder en el juego aéreo ofensivo y defensivo, aunque la incógnita es saber si el DT apostará a jugar sólo por abajo, frente a un equipo que se defiende con tres marcadores centrales altos y dos laterales volantes.

Casi 40 mil socios y socias de Central agotaron hace una semana las 22 mil populares y las 17.600 plateas puestas a la reserva o a la venta para el partido de este jueves, que paralizará literalmente a Rosario desde el mediodía, en medio de un operativo de seguridad con 1.032 efectivos de la policía santafesina, para jugar como hinchas uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

¡EL ROJO Y EL CANALLA IGUALARON EN UN DUELO CALIENTE! | Independiente 0-0 Rosario Central | RESUMEN

Así llega la lepra

“El clásico es aparte y no tiene un favorito. El entrenador puede preparar un plan de juego, pero a los cinco minutos pasa algo como un gol y el partido cambia”, sostuvo el referente de Newell's, el rosarino Pablo Pérez, quien se recuperó de un desgarro pero seguirá en el banco de suplentes.

Enfrente se parará este sorprendente Newell's de Javier Sanguinetti, un equipo con una gran solidez defensiva, que se para con cinco defensores, dos volantes internos y tres delanteros, dos de ellos extremos que volantean, como Panchito González y Ramiro Sordo.

Newell's venció así a rivales como Argentinos Juniors, Talleres y Estudiantes, a los que esperó bien parado en su campo y sorprendió de contraataque -a los dos últimos- o con un gol de pelota parada, como al bicho.

El torneo es de tanta paridad que Newell's, que llevaba una diferencia de dos puntos como líder, empató sus tres últimos partidos -Patronato, Platense y Racing- y hasta el comienzo de esta fecha continuaba puntero, aunque entonces junto a Argentinos, Atlético Tucumán y Godoy Cruz.

Miles de hinchas rojinegros poblaron el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia, en el tradicional “banderazo” que se realizó el lunes por la noche, donde los jugadores salieron a la cancha a saludarlos, como hacen en la previa de cada clásico.