¿Qué garantías ofrece una línea de cinco defensores? Ninguna. ¿Y una tradicional, de cuatro? Tampoco. Por eso para que Central pueda defenderse bien y atacar de la mejor manera, lo esencial es que no cometa errores. Porque contra eso no hay tres, cuatro o cinco defensores que valgan. El Kily se fastidió bastante en el último partido y sabe mejor que nadie que la corrección de esas fallas será el camino más corto hacia la recuperación futbolística. Godoy Cruz no le dejará espacios como sí lo suele hacer River por su vocación ofensiva y allí estará el otro gran desafío de Central: intentar romper a un Tomba que pese a la necesidad de un buen resultado no saldrá a tirar golpes a mansalva, al menos desde el arranque.