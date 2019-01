Central mostró apenas unas ráfagas de fútbol y perdió con Racing por 1 a 0

Central se despidió del verano y dejó varias dudas. Porque el equipo del Patón Bauza dejó una floja imagen en la derrota por 1 a 0 en manos de Racing, en el último amistoso de preparación para la reanudación de la Superliga.

El canalla mostró apenas una ráfagas de fútbol ante un rival que fue marcadamente superior, y que marcó la diferencia a los 33' con un gol de penal del delantero Cristaldo.

En los primeros minutos se vio un partido trabado. Así, la primera jugada de peligro llegó a los 9' cuando el delantero Centurión probó con un violento remate desde el corazón del área que el arquero Ledesma resolvió de gran manera.

Diez minutos más tarde Ledesma volvió a dejar en claro por qué es una de las piezas clave del equipo al mandar al córner la pelota tras un tiro libre ejecutado por Pol Fernández.

La primera jugada de peligro canalla estuvo en la zurda del lateral Parot, que a los 21' avanzó por la izquierda y sacó un violento remate pero encontró bien parado al arquero Arias.

El equipo del Patón Bauza sufrió la falta de posesión. Racing le cortó los circuitos de juego y de a poco comenzó a arrinconarlo. Insinuó un par de veces, y a los 33' marcó la diferencia. Rinaudo cometió una infracción dentro del área, y el delantero Cristaldo cambió el penal por gol.

Central mostró otra imagen en el arranque de la primera mitad. El delantero Riaño ingresó por Barrera, y el canalla comenzó a tener volumen de juego.

De a pocos fue ajustando y comenzó a inclinar la cancha a su favor. Así llegó con peligro al arco del equipo de Avellaneda. Y si no consiguió el empate fue porque no estuvo fino a la hora de definir. Porque a los 58' Becker y Herrera, en una doble jugada, estuvieron de cara al gol pero no supieron alcanzarlo.

Las señales positivas que mostró el canalla y que le abrieron las puertas al arco rival desaparecieron rápidamente. Porque Racing le sacó la pelota y enfrió el partido cuando lo necesitó.

Pero sobre el cierre del partido tuvo la chance de gol más clara. El delantero Riaño, que hizo su debut con la casaca canalla, se encontró con la pelota en el área chica tras un centro rasante pero definió por arriba del travesaño.

Central generó poco. Principalmente porque no tuvo la pelota ni juego asociado. Aunque también hubo virtud del equipo rival, que se mostró un funcionamiento aceitado y fue más práctico.