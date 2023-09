Central llegó al empate con una genialidad de Campaz

Central e Independiente arrancaron con ímpetu pero dándole la prioridad a no desordenarse. El equipo de Tevez intentó aproximarse por izquierda, mientras que el de Russo también eligió esa banda y a los 4 minutos tuvo una primera chance. Malcorra y Campaz maniobraron bárbaro y el centro buscapié del colombiano buscó el ingreso de Cervera, que quizás se vio sorprendido y por eso no se zambulló para conectar. La pelota pasó de largo.

Y cuando no pasaba demasiado llegó la primera alarma, cuando Malcorra se tomó la pierna derecha. Primero intentó aguantar pero en una corrida por izquierda ya notó que no podía seguir y pidió el cambio, entrando Bogado, que había debutado ante Banfield. Quedó con hielo en la zona del gemelo derecho.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704290229178241304&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ INDEPENDIENTE!



Gran contra del Rojo que terminó una definición desviada de Braian Martínez con el arco solo. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/2Ubl6D2LG2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2023

Fue el peor momento de Central. Con un Independiente que empezó a jugar suelto y que le generó peligro, como en la falta que debió cometerle Damián Martínez a su homónimo y que le valió la amarilla. Broun despejó con lo justo ese tiro libre.

Y cuando más era asediado, Cervera sacó una buena contra y la pelota le quedó a Campaz, que avisó con un gran remate que se fue cerca del palo izquierdo de Rey. Pero fue lo único que pudo hacer Central, que siguió padeciendo.

Por un ratito respiró Central, pero enseguida entre O'Connor y Toledo perdieron la pelota en tres cuartos y esta vez Cuello entró con terreno para definir, sacando Broun al córner.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704296397585965564&partner=&hide_thread=false LA LEY DEL EX Y GOL DEL ROJO



Cristian Báez aprovechó la mala salida de Broun y definió de taco para el 1-0 de Independiente sobre Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GQDMsCFjyC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2023

El pecado de Independiente era no definir pero a los 44' encontró respuestas, gracias al error de Broun. De un córner discutido (Toloza disputó sobre el ángulo del córner derecho con Toledo, la pelota le rebotó en la pierna del canalla que intentó sacarla, pero no quedó claro si transpuso la línea de cal o no), Mancuello ejecutó, Broun intentó pegarle el puñetazo pero le erró, el balón le pegó en la espalda a Toledo y Báez reaccionó como debía, pegándole de taco a la red.

En el inicio del complemento, la primera fue de Independiente. Canelo le dejó el gol a Braian Martínez dentro del área y la tiró afuera. Y Central respondió con su jugada más peligrosa. Trepó Campaz por izquierda y a la carrera mandó el centro que Cervera conectó en el área chica, pero la pelota increíblemente se fue por el otro palo.

Y como le pasó a Central con Malcorra, a Independiente se le lesionó su jugador más incisivo, Toloza. Pese a eso, otra vez el equipo de Tevez estuvo cerca del segundo, cuando tras un tiro libre de Mancuello, bajado por Canelo y despejado al medio, a Marcone le quedó de frente y su remate se fue cerca del palo derecho de un Broun indefenso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1704308949321715812&partner=&hide_thread=false APARECIÓ EL BICHO DEL CANALLA



Jaminton Campaz enganchó y sacó un remate cruzado para poner el 1-1 de Rosario Central ante Independiente#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xZHjZIhNEW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 20, 2023

A los 28', Campaz volvió a generar otra clara para Central, con una gran habilitación a Giaccone que lo dejó mano a mano con Rey, pero sacó el arquero. Fue el anticipo de una genialidad del colombiano, quien apiló por izquierda, enganchó hacia adentro y al pisar el área despachó un zurdazo cruzado, implacable, que pegó en el palo antes de entrar. Golazo.

Central empezó a creer e Independiente a preocuparse, pero así y todo volvió a tener una chance clarísima cuando cabeceó solo casi en el área chica ante el estatismo de Sandez (ingresó por Quintana) y Agüero y la tiró afuera a los 35'.