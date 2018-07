Central le ganó a Los Quirquinchos y no le sobró nada

No fue fácil para los juveniles de Rosario Central sortear esta llave de octavos de final de la tercera edición de la Copa Santa Fe ante Federación de Los Quirquinchos. Con lo justo y necesario venció 2 a 1 al ranero con un tanto de Ijiel Protti, quien transformó en gol un polémico penal que cobró el juez Nazareno Arasa, y otro del nigeriano Osinachi Christian Ebere, quien se convirtió en el primer africano en la historia auriazul en marcar un tanto con la camiseta auriazul. Mientras que el ex Renato Cesarini Maximiliano Lancioni había empatado transitoriamente para el equipo dirigido por Ramiro González.

El cotejo de ayer tuvo como condimento especial que fue el primer partido como DT de Central en el Gigante de Cristian González. El Kily recorrió en soledad los 83 metros que separan el túnel del banco de suplentes. Saludó a la poca gente que había en la popular levantando tímidamente el brazo izquierdo, le devolvió una pelota a Renzo Reynaga, tuvo tiempo de sacarse una selfie que le pidió un camarógrafo y con los brazos cruzados, por el intenso frío que hizo en la cancha, se sentó en el lado derecho del banco auriauzul.

La historia no comenzó bien para los locales, que tenían mucha más obligación de ganar por historia y por ser los defensores de la corona de este torneo provincial que ganaron en 2017 con Leonardo Fernández como entrenador.

A los dos minutos, el ex Newell's Cristian "Chula" González se metió entre los dos marcadores centrales y antes de ingresar al área para quedar mano a mano con el arquero Romero fue víctima de una falta por parte de Nicolás Giménez que el juez no cobró.

Para colmo, quince minutos después, Arasa, un árbitro que tiene una gran proyección a nivel nacional pero que ayer no tuvo su mejor tarde, cobró un polémico penal a favor de los canallas que Protti, el goleador de Central en la Copa Santa Fe, se encargó de canjear por gol.

Con el 1 a 0 a favor todo parecía encaminarse para los del Kily. Pero a los 25' Damián Becker (hermano de Pablo y Diego) armó una gran jugada que terminó con una mejor definición de Lancioni para poner las cosas 1 a 1.

Antes de terminar la primera mitad, Ebere casi pone el 2 a 1, pero su remate dio en el palo. Pero a los 51' cuando el panorama para los canallas podía comenzar a ponerse negro apareció el nigeriano para decretar el 2 a 1.

El ranero de Los Quirquinchos no se quedó atrás y tuvo dos posibilidades a través de la pelota parda, una de ellas muy bien armada por Romero. Fue de Central, pero Federación se fue del Gigante con la frente en alto y con el gusto de enfrentar a un equipo de primera.

Al Kily González sólo lo conformó el resultado

Cristian González muestra mucho aplomo en su nuevo rol de entrenador. Demostrando una capacidad de análisis de una persona que se codeó con la élite del fútbol mundial y sin frases para la tribuna. El Kily fue tajante: "Estoy feliz por el resultado, pero el equipo no jugó como pretendía. La cabeza en el fútbol hoy es fundamental. Y Federación vino a plantear al Gigante de Arroyito un partido de igual a igual y se demostró que ya con el nombre no se le gana a nadie. Jugar en esta cancha es especial. No todo el mundo puede hacerlo en este club. Tenés que saber cuál es nuestra identidad, hay que asumir riesgos y tratamos de transmitirle esa personalidad. A mí en este club me ha ido bien y mal. Me han aplaudido y también insultado. Al partido lo viví muy nervioso. Pero fue nuestro primer encuentro y vamos a mejorar. Quiero felicitar a nuestro rival porque hizo un buen planteo y en un momento le perdonamos una y le dimos vida".