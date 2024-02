Central: Kevin Ortiz finalmente firmó su nuevo contrato

El volante central, que no había sido citado para el clásico del domingo, y el club acordaron los términos del nuevo vínculo hasta diciembre de 2026

Miguel Russo sobre la ausencia de Kevin Ortiz ante Newell's: "No se puede estar sin contrato"

Pese a la no convocatoria del volante central, las charlas entre las partes continuaron y tras un par de días más de negociación hubo acuerdo. Así, Ortiz firmó contrato hasta 2026 (lo hizo en la tarde de este martes en la sede de calle Mitre), pero lo sustancial en esta historia es que estará nuevamente a consideración del entrenador pensando en el partido ante Huracán.

El volante auriazul extendió su vínculo con #RosarioCentral hasta diciembre de 2026 pic.twitter.com/mMySy6e2Gw — Rosario Central (@RosarioCentral) February 27, 2024

No obstante, Ortiz siempre continuó entrenándose sin problemas a la par del resto, aunque sabiendo que mientras no acordara los términos del nuevo contrato no iba a poder jugar.