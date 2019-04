Central hizo base en Mar del Plata confiado en revertir la historia

Rosario Central hizo base en Mar del Plata alrededor de las 18.30. El plantel de 19 jugadores junto al cuerpo técnico ingresó al Hotel NH de la ciudad balnearia y rápidamente se dirigió a sus respectivas habitaciones para recuperar energía tras el viaje. En el horizonte cercano está el partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa de la Superliga, mañana a las 13.15 ante Aldosivi.

La delegación tenía previsto cenar minutos después de las 20.30 en un recinto especialmente reservado para el plantel canalla. Los futbolistas almorzaron temprano y minutos después de las 12 partieron del predio de Ezeiza hasta Aeroparque para abordar un vuelo que minutos más tarde los depositó en La Feliz.

Los jugadores, en su mayoría juveniles, mostraron un buen semblante de cara al partido de mañana ante Aldosivi. El canalla dejó pasar una gran oportunidad el pasado lunes cuando perdió en el Gigante 2 a 0 y ahora deberá dar un gran salto de calidad si pretende clasificar a la siguiente fase.

Entre los 19 jugadores que vinieron sobresale la presencia de cuatro: uno es Andrés Lioi, quien hace tiempo no era convocado por el cuerpo técnico canalla. Las otras los pibes Rodrigo González, Alan Marinelli y Oscar Retamal, estos dos últimos convocados por primera vez y quienes aún no debutaron en primera división.

Quizás la nota sorpresiva de la jornada fue la baja a último momento del colombiano Jarlan Barrera. El volante ofensivo había entrenado con los titulares durante la semana pero hoy Diego Cocca no lo convocó. Según confiaron fuentes canallas, el jugador recibió un golpe en el tobillo izquierdo en una práctica y como no estaba al ciento por ciento el DT prefirió no arriesgarlo y por ellos el jugador se quedo en Rosario.

La formación del canalla para visitar mañana al Tiburón en el José María Minella será con Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Miguel Barbieri, Facundo Almada y Alfonso Parot; Rodrigo Villagra y Joaquín Pereyra; Leonardo Gil, Maximiliano Lovera y Jonás Aguirre; Claudio Riaño.