Central hará una práctica matinal y luego día libre

La práctica fue matinal y el pelotón se movió pensando en Aldosivi. Diego Cocca se tomará unos días más para pulir el equipo que intentará brillar desde lo deportivo una vez más la noche del lunes 25 ante el tiburón en el Gigante. Luego de la jornada realizada en el country de Arroyo Seco, el plantel fue liberado.

Cocca tiene que realizar una variante obligada. Emanuel Brítez acumuló en Núñez la quinta tarjeta amarilla por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. No estará frente al representativo marplatense. Será una baja más que sensible para el equipo canalla.

Si bien restan varias prácticas, lo cierto es que quien suplirá a Brítez será Nicolás Colazo. El ex Boca y Tigre tendrá que cumplir con el rol de lateral izquierdo pese a que su vocación es la de volante. Pero el entrenador quiere tocar y poco nada en la estructura.

Sin embargo, no habría que descartar que Diego Zabala termine apareciendo en escena en lugar de Emmanuel Ojeda. La inclusión del ex Unión radicaría en que Central es local y, como suele suceder, buscará ser protagonista desde el vamos. Incluso el uruguayo se movería recostado por la derecha como pasó ante Godoy Cruz. Cocca comprendió que por la izquierda el oriental no funciona. Y como se complementó bien con Rius, todo marca que repetirá la fórmula.

El resto de los nombres serán los mismos que vienen de pisar muy fuerte contra River. Los once ante Aldosivi serán Ledesma; Molina, Novaretti, Barbieri y Colazo; Rius, Zabala, Rinaudo y Gil; Gamba y Riaño, quien se recupera de una molestia.