El momento de sentirse ajeno a cualquier expectativa y de no jugar por nada, de eso se trata lo de esta noche de Central en cancha de Banfield. Porque la zona Campeonato ya se tornó un punto inalcanzable y lo que vendrá es la aspiración complementaria de manotear el cupo a la Sudamericana 2022, para lo cual no estarán permitidas ningún tipo de licencias. Hasta que ese camino comience, lo del canalla es relajarse para tomar impulso. Para eso sí el partido en el Florencio Sola le podrá servir, para empezar a corregir algunos desaguisados futbolísticos que se dieron en esta fase de grupo para que el futuro no se vea amenazado por esas dificultades.