La data: hora, formaciones y dónde ver Central-Estudiantes en vivo

Arbitro, hora, TV y formaciones de Central-Independiente

El partido se jugará desde las 19.00 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Pablo Giménez y televisación a cargo de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

f.jpg

Los datos del partido.

Central intentará empatar el historial general ya que enfrentó a Estudiantes 153 veces (ganó 53, perdió 54 y empató 46).

intentará empatar el historial general ya que enfrentó a 153 veces (ganó 53, perdió 54 y empató 46). Siendo los auriazules locales jugaron en 75 ocasiones con 37 triunfos para los canallas , 17 para el pincha y 21 pardas.

, y 21 pardas. Los canallas llevan 131 partidos sin hacer un gol de tiro libre desde 23/9/18: Gil a Gimnasia. Es récord en la historia del club.

Hace 9 partidos que Central no finaliza con la valla invicta ante Estudiantes (0-0 en el Gigante el 19 de abril de 2014).

Pablo Giménez será el árbitro esta tarde. Tiene 39 años y es la primera vez que va a dirigir a Rosario Central.

Así llega el canalla

“Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea en la cancha como en mi mejor momento. No me gusta eso de salir (para recibir el reconocimiento). Me gustaría jugar todo el partido y hacer lo posible para que al equipo le vaya bien y gane”, dijo en la conferencia de prensa previa a su último juego como profesional.

Ruben, de 35 años, debutó el 26 de agosto de 2004 en un empate 0-0 ante Quilmes en el estadio Centenario, de la mano de una gloria del club como Ángel Tulio Zof. En sus tres etapas en el club de Arroyito, conquistó con 104 goles y superó a Waldino Aguirre (98) como máximo anotador histórico.

Ganador de la Copa Argentina 2018, bajo dirección del Patón Bauza, Ruben también defendió los colores de River Plate, Recreativo de Huelva y Villarreal de España, Dínamo Kiev de Ucrania, Evian de Francia, Tigres de Monterrey, México y Athlético Paranaense de Brasil a lo largo de 18 años de trayectoria.

En medio de las emociones por la partida de un ídolo, Central buscará volver a ganar en el Gigante de Arroyito, donde goleó 3-0 a Independiente hace 14 días, y esperará que el rojo, que tiene 13 unidades, no sume puntos contra Huracán con el humilde objetivo de no salir último.

El conjunto canalla, que viene de perder 2-1 como visitante de Huracán, contará con la vuelta de Ruben en lugar del juvenil Alejo Véliz y del marcador lateral derecho Damián Martínez en reemplazo del zaguero correntino Julián Velázquez.

EL GLOBO se lo dio VUELTA al CANALLA y sueña con CLASIFICAR | Huracán 2-1 Rosario Central | Resumen

Así llega el pincha

En tanto, el director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, pondrá un equipo suplente con el objetivo de darles descanso a los titulares, tras clasificarse a cuartos de final de la Copa LPF como primero en la Zona B y también a los octavos de la Libertadores.

El juvenil arquero Jerónimo Pourtau dio positivo de Covid-19 y esperan su evolución para que pueda atajar, pero hasta podría debutar el tercer arquero, Juan Pablo Zozaya.

Además, Leandro Díaz y Jorge Morel están suspendidos por haber llegado a la quinta amarilla y Brian Orozco se recupera de un fuerte golpe en el empeine.