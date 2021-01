Cuanto mejor juegue un equipo, más chances tendrá de alcanzar los objetivos. Está claro que a Central no le dio para jugar lo que hubiera querido (fase Campeonato), pero al menos tendrá el consuelo de jugar la final de la Complementación, que es lo que mantiene vida la ilusión de la clasificación a la Copa Sudamericana 2022. Y lo hizo bajo un rendimiento que nunca lo terminó de abrazar, lo que puede sonar a contradicción. Pero el hecho de haber llegado a esta instancia (todavía depende de lo que ocurra mañana con Defensa y Justicia frente a Aldosivi) fue producto de algo. Sin dudas mostró algunos atributos más que el resto de los competidores de la zona A. ¿Importará el rendimiento el próximo sábado en San Juan? Lo más conveniente sería que pueda dar un salto de calidad en ese sentido, pero está a sólo 90 minutos de otro partido definitorio, al que puede acceder aun no mostrando los atributos futbolísticos que cree tener y que por una cuestión u otra, no pudo plasmarlos en la magnitud de lo esperado.