"Central está en buenas manos"

Ya pasó bastante tiempo . ¿Pudiste elaborar rápidamente el duelo de tu salida de Central?

A mi edad, y dirigiendo desde los 32 años todas las categorías, en lo anímico no afecta. En ese último período trabajé poco más de tres años en el club y la base que armamos está dirigiendo ahora en primera división y también jugando. De ahí en más, lo de siempre, desearle lo mejor al club y siempre interesado por lo que le pasa como cualquier canalla. El deseo es el de siempre, que el club crezca y empiece a ganar campeonatos, que es lo que todos queremos. Después de ese tiempo estuve dando conferencias dentro y fuera del país sobre los temas que manejo y acepté la invitación de Carlos Lancellotti para trabajar en el fútbol infantil de Central Córdoba, algo muy complejo porque el trabajo que hace Carlos es enorme.

¿No te quedó ninguna espina clavada ni ningún rencor con nadie por tu salida de Central entonces?

Lo repito cada vez que me lo preguntan, Central me formó como persona, como jugador, como entrenador, como coordinador y ponele los cargos que quieras. Me llenó de amigos y gran parte de mi vida estuve dentro del club, por lo que tengo infinidad de vivencias. Por todo eso sólo puedo decirle "gracias". Central no es esta comisión o la anterior, no es este plantel o el de antes y lo mismo que el cuerpo técnico. Central es otra cosa y uno se considera parte del club o no. A mí me dio todo y lamentablemente le pude devolver muy poquito. Por suerte formé parte de un grupo que ganó un campeonato y pude dejarle dinero a través de una venta. En ningún momento siento que haya algo negativo de parte mía respecto al club, al contrario, sólo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la suerte de pasar muchos años ahí. Eso es algo que atesoro y que traté de transmitirles a mis hijos en su etapa de crecimiento.

¿Consideraciones sobre Leo Fernández, a quien conocés mucho como a Rivarola y Daniele? ¿Creés que es el momento de un grupo de trabajo conformado por gente del club?

Leo llegó cuando estaba yo, en 2012, al igual que Pirulo. Es gente que conoce y sabe muchas del club, que vivió ahí adentro, que siente los colores. Sería maravilloso que se puedan afianzar y que puedan tener lo que ellos desean y lo que yo les deseo: el éxito. Estar representado por gente desde adentro es muy bueno. Es una etapa que ojalá termine bien. Todo lo que ganó Central fue con mayoría de gente del club. Para volver a esas etapas tienen que pasar muchas cosas. Cuando me hice cargo de la coordinación de divisiones inferiores me ocupé de buscar otro perfil de entrenadores en cuanto a edad, capacidad y posibilidades. Y ese recambio hoy está en el club. Me encargué de traer otro tipo de jugadores, de diferentes edades y características recorriendo el país. Ojalá todo eso, que en ese momento era recién el comienzo, hoy lo podamos disfrutar. Estoy convencido que si Leo tiene más tiempo va a demostrar todo lo que sabe y Central va a ocupar el lugar de privilegio que se merece.

Los resultados hasta aquí le dan la derecha.

En Central no se ganan tres partidos contra esos rivales de casualidad. Creo que en el fútbol las cosas pasan y hay que aprovecharlas porque el fútbol es presente. Si este presente de Central es satisfactorio no sé porqué debiera haber una idea de cambiarlo. No sé qué se pierde con estos muchachos que son del club, es gente decente, trabajadora y que la conoce todo el mundo. Me parece que se merecen esa oportunidad porque se la ganaron y creo que poco a poco están consiguiendo el apoyo de la gente. Si bien las urgencias son grandes, Central está en buenas manos y se los dije a ellos mismos. Es gente que le duele perder un partido, pero no por el resultado en sí, sino porque llevan el club en la sangre.

Cuando a Bauza le rescindieron en Arabia su nombre también sonó. ¿Lo ves al Patón con un período más de técnico en Central?

El único que tiene esa respuesta es el Patón. Como canalla me encantaría, pero depende de su respuesta, de lo que quiera hacer. Sería bueno que después de tantos años de experiencia y tanto recorrido se pueda dar. Lo de ahora es bueno y Leo con su gente se merecen esta oportunidad, por eso digo que me gustaría verlos crecer a ellos y seguir en esta racha que se inició y que cambió drásticamente un momento que no era para nada bueno.