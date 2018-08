Central espera que Santos saque el freno de mano

Otra día de incertidumbre. Central esperó nuevamente ayer en vano alguna señal proveniente desde Brasil. La dirigencia anhela que Santos quite el freno de mano de una buena vez y defina si se llevará a Marco Ruben como lo expresó mediante una oferta realizada a mediados de la semana pasada. Desde Arroyito esperan que el límite para tomar la determinación sea hoy mismo, porque comprenden que la situación está desgastando a todas las partes y genera cada vez más intranquilidad puertas hacia adentro.

Lo que parecía una obviedad terminó siendo un culebrón. De estar todo hecho se pasó a la vacilación. La comisión directiva auriazul sigue esperando con cierta impaciencia que los paulistas se dispongan a decidirse si finiquitan la operación o le bajan el martillo como caso cerrado. Pero quieren tener alguna certeza.

"No podemos perder más tiempo. Desde hace algunos días debería haberse bajado la persiana a esta gestión. Parecía que todo venía muy bien, pero sorprendió que en los últimos días no realizaron ningún movimiento. Quizá hoy (ayer) no pudieron hacerlo porque jugaron por el Brasileirao, aunque esto tiene que terminarse mañana (hoy) porque la situación no da para más", expresó anoche una fuente de peso canalla con cierta resignación.

Lo que Ovación pudo certificar es que Santos tiene en carpeta a Ruben. Pero a la vez se está tomando su tiempo sin razón alguna. Y eso generó que en Central pusieran como fecha límite hoy. Claro que también saben que Marco quiere emigrar y por eso podrían estirar esta agonía hasta mañana.

"Lo que pasa es que seguimos perdiendo tiempo. Si los brasileños vienen el lunes (mañana) y cierran el contrato, a nosotros luego nos obliga a negociar por otro delantero sin tiempo. Teo (Gutiérrez) es el nombre que tenemos pero a la vez no es fácil traerlo como lo pinta todo el mundo. No es que se cambian figuritas. Hay que gestionar con el jugador el contrato y también llegar a un acuerdo con Junior de Barranquilla, que es el dueño de los derechos del delantero. Por eso, lo de Ruben generó una incertidumbre total", acotaron desde Arroyito con firmeza y gran dosis de realidad.

La novela arrancó la semana pasada con una carta de intención de los paulistas, pese a que Inter de Porto Alegre también hizo una oferta "pero fue irrisoria". Central y el representante del por ahora capitán canalla quedaron bastante conformes con las condiciones que formularon los albinegros. No obstante, luego desaparecieron del mapa.

Y ante la falta de respuestas desde Brasil, en Arroyito quieren ponerle un punto final a esta situación. El cuadro de situación marca que desde la directiva auriazul no pueden forzar nada porque entienden que el que debe reavanzar y a paso redoblado es el conjunto paulista.

Desde lo deportivo, Santos empató sin goles ayer ante Botafogo por el Brasileirao. Quedó comprometido en la zona del descenso, pero a la vez mira con optimismo la Copa Libertadores, ya que cuando Independiente regrese de Japón, tras jugar la Copa Suruga Bank, deberá medirse por los octavos de final.

A eso hay que sumarle que el libro de pases en nuestro país cerrará el próximo jueves. Y Central espera tener resuelto lo de Ruben para poder ir por Teo Gutiérrez. Pero se ve que los paulistas se están tomando su tiempo porque en Brasil las contrataciones cerrarán recién el 15. ¿Estarán especulando con algún otro apellido como sugirió el entrenador Cuca? En este marco no hay que descartar nada. Solo esperar un poquito y ver cómo termina esta historia de suspenso que tiene a Ruben como actor principal.

El plantel volverá mañana a entrenar

El plantel canalla regresará mañana al trabajo en el country de Arroyo Seco tras haber gozado el fin de semana libre. El Patón Bauza decidió darle dos días al grupo porque se viene una seguidilla importante de partidos. Central debutará en la Superliga el próximo domingo 12 ante Banfield en el Gigante de Arroyito. Luego visitará, por la segunda fecha, a Talleres en Córdoba el viernes 17. Y el martes 21 podría afrontar ante Talleres el cruce de los 16avos de la Copa Argentina. El escenario copero podría ser Santa Fe o bien Buenos Aires.