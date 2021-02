"Deportivo Pasto hasta ahora no respondió, esa es la realidad. Sabemos por las informaciones periodísticas colombianas que el futbolista no fue incluido en el plantel para el partido que este martes jugaron con Aguilas Doradas, por el torneo de allá, pero desconocemos si eso es por nuestra oferta o por otra. Lo concreto es que no obtuvimos ninguna respuesta oficial", le contaron a La Capital desde la sede canalla.

En cuanto a la posibilidad de incorporar otro delantero en caso de que no prospere esta gestión, quienes conducen las negociaciones por los refuerzos lo desestimaron "porque ya estamos en el arranque del torneo".

Central luego de finiquitar las contrataciones de Jorge Broun, Nicolás Ferreyra, Gastón Avila y Marco Ruben, y esperar el desenlace por Medina, tiene decidido dar por concluida su participación en el mercado de pases.

La continuidad de Diego Zabala también le allanó el camino a los directivos, ya que si el volante derecho emigraba tal como lo había expresado, hubieran tenido que buscar un futbolista para ocupar ese lugar.

En materia de rescisiones, el zaguero central Jonathan Bottinelli acordó su salida tras su paso fugaz y fallido por Arroyito, y su futuro estaría en Arsenal.