"Central es un club muy grande", destacó el ruso Rodríguez

No será un partido especial por su pasado canalla, pero sí por el presente deportivo que atraviesa Central Córdoba. Diego Rodríguez fue al hueso a la hora de destacar lo que dejó su paso por Arroyito en la charla con Ovación. "Me dejó grandes recuerdos. Central es un club muy grande y siempre le estaré agradecido”, indicó sin pausa el arquero. Luego hizo eje en que esta noche "buscaremos que Newell’s se preocupe por nosotros”. El Ruso destacó además que "dependemos de nosotros mismos para conseguir el objetivo, que es mantener la categoría. Por eso buscaremos en esta Copa Superliga hacer un mejor torneo para que nos ayude a estar afuera de la pelea”.

¿Cómo llegan a este inicio teniendo en cuenta de que al igual que el debut en Superliga el rival es Newell’s?

Sí, es verdad que tendremos un arranque similar. Lo que cambia es la condición debido a que por Superliga jugamos en Rosario. A la vez, la diferencia es que esta vez nos agarra mucho más asentado en la categoría a nivel institucional y deportivo. En los primeros partidos se notó que al club le costó el cambio, aunque a las semanas se adaptó.

¿Qué pasó que arrancaron el año bien y luego se fueron quedando?

Tuvimos un pico muy alto a final del año pasado llegando además a la final de la Copa Argentina. Luego nos tocó un reinicio de Superliga complicado con River y Boca, y cerramos contra Independiente. Nos duele perder, pero a la vez es algo como para no hacerse problema porque lo cierto es que perdimos en las últimas fechas con tres grandes. Trabajamos para ganar y a la vez estaríamos cumpliendo el objetivo de mantener la categoría.

¿La euforia por haber jugado la final de la Copa Argentina ante River ya pasó o es como que debieron asumir muchas cosas juntas en poco tiempo?

Lo que sucede es que apenas 20 meses el club pasó de jugar en el Federal A a la Superliga. Fue un cambio muy rápido. Luego se dio que llegamos a la final y la gente vivió dos semanas de locura. Santiago del Estero fue una locura. Eso ya pertenece a la historia y desde que arrancamos la pretemporada entrenamos para seguir creciendo. Todos pensamos en mantener la categoría porque esa es la meta interna que trazamos acá.

¿Sienten presión porque no pueden ganar?

La presión siempre está. Cuando no se puede ganar la misma gente nos pide por un triunfo porque ve que podemos. Quiere ver bien al equipo como hasta hace poco. Y más allá de que en las últimas fechas no hicimos bien las cosas, confío en que volveremos a ser ese Central Córdoba que se vio a final de 2019.

Lo que está claro es que en Santiago no hay la presión que se siente en Rosario.

Es diferente todo. La gente de acá nos exige que ganemos y mantengamos la categoría, pero también disfruta los momentos, como cuando vinieron a la ciudad los grandes equipos. Fue muy lindo para la provincia en sí. Por ahí en Rosario o en otros lados se podría sentir un poco más esa presión.

¿Depender de los promedios incide en la preparatoria de los partidos, ya que si pierden están cerca de la zona de abajo?

Sabemos que dependemos de nosotros para conseguir el objetivo. Al dividir diferente que el resto nos obliga a realizar nuestro negocio. Por eso es que trato de no mirar los promedios. Es que si hacemos foco en eso te desgasta mucho. Lo ideal es trabajar y hacer un buen partido fecha a fecha. Por eso tendremos que hacer en esta Copa Superliga un mejor torneo para que nos ayude a estar afuera de la pelea.

¿De qué deberán cuidarse de Newell’s para no perder como en la primera fecha (2-0) ?

Tiene muchos puntos altos y fue creciendo. Cuenta con jugadores que están en un muy buen momento y además se hacen fuertes a la hora de las pelota parada a favor. Habrá que tomar recaudos porque arriba tiene a un delantero rápido como Palacios y a Leal, quien siempre está exigiendo a los defensores. Ni hablar de la jerarquía de Maxi (Rodríguez). Hay muchos factores, pero realmente buscaremos intentar que ellos se preocupen por nosotros.

No jugará Lema, ¿eso es un punto a favor de antemano para ustedes?

Sí porque es una pieza importante en el juego aéreo de Newell’s.

¿Qué herramientas tiene a mano Central Córdoba como para lograr un triunfo?

Muchas cosas a favor. Como un buen juego, contamos con un equipo muy aguerrido, donde además en los momentos más delicados puso la cara y respondió. Este Central Córdoba tiene personalidad. Ojalá lo demostremos para lograr los tres puntos.

¿Es mejor para ustedes que se haya cambiado el horario del partido de las 17.45 para las 22?

Sí, porque acá el calor se siente mucho. Incluso cuando salió el horario fuimos los primeros en decir «cómo vamos a jugar a esa hora». Creo que era un poquito loco jugar a las 17.45 porque la temperatura es muy elevada de verdad e incide. Por eso jugar de noche es lo ideal.

¿Qué recordás de tu paso por Central?

Me quedan muy lindo recuerdos. Es un club muy grande, que además me abrió las puertas en un momento muy especial de mi carrera. Siempre estaré agradecido. Sobre todo porque viví momentos hermosos. Me fui de Rosario con muchos amigos, sean ex compañeros como otra gente. Recuerdo que ganamos un gran clásico de visitante por 3 a 1 con un gran plantel. A eso le sumo que estuve en el banco en la final de Copa Argentina contra River. Fueron muchos momentos especiales vividos.

¿Se te cruza por la cabeza volver?

Es que realmente uno nunca sabe. Pasé grandes momentos en Central y no le cierro las puertas.