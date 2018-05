¿Volvés o no volvés?

¿Adónde?

Adónde va a ser. A Central.

Central me tira más que nadie y en uno siempre estuvo el enorme deseo de volver, pero la verdad también es que todavía estoy en Dubai resolviendo situaciones contractuales de mi último trabajo y hasta la semana que viene que no regrese a Quito no podré decidir cuál será mi futuro.

Edgardo Bauza está en Dubai. El próximo 15 de mayo retornará a Ecuador y allí comenzará a analizar su futuro profesional. Hace varias semanas cuando trascendió que el director deportivo de Central, Mauro Cetto, se contactó con el representante Gustavo Lescovich para tratar de iniciar una gestión para repatriar al entrenador, el Patón en aquella ocasión le respondió a Ovación: "Sé del interés porque me lo dijo mi representante, pero Central tiene un técnico trabajando (en ese momento estaba Leo Fernández) al que hay que respetar y además es casi imposible porque debo permanecer un mes más aquí en Dubai". La contestación generaba un abismo entre las partes. Pero en el fútbol todo es dinámico.

A diferencia de lo que decías algunas semanas atrás, ahora dejás abierta la posibilidad de analizar la propuesta.

Yo soy de Central, es mi casa, y pese a que el fútbol me llevó por muchos lados, en cada lugar uno siempre estuvo pendiente de Central. Tanto el Camello como yo siempre tuvimos el deseo de volver algún día, pero por diferentes circunstancias no se pudo. Hoy sé que hay un interés por parte del club, estoy al tanto de que le hicieron llegar una propuesta a Lescovich, pero yo hasta que no vuelva a Quito y me reúna con mi gente no puedo decir ni sí ni no. Ahora lo que puedo decir sin temor a equivocarme es que esto es fútbol y todo puede suceder.

Del casi imposible de un tiempo atrás al todo puede suceder de ahora hay una significativa diferencia.

La diferencia es que la semana que viene ya podré analizar todo con más tranquilidad y así decidiré qué haré junto a mis colaboradores y mi representante.

¿Tenés varias propuestas de trabajo?

— Sí, de Chile, de Brasil y de un seleccionado.

Si se produce tu regreso a Central sin dudas que vuelve un técnico muy diferente al que se fue, con otra perspectiva y también con varios logros. ¿Cómo ves el presente futbolístico del club?

Sé que no está en un buen momento, porque miro los partidos y conozco su realidad. Hay números que reflejan errores y situaciones. Sin dudas que hay mucho por hacer, pero sería imprudente de mi parte hacer un análisis públicamente.

El Patón tiene un diagnóstico estructural de la realidad futbolística canalla y así lo deja entrever cuando el diálogo deja el formato de la entrevista para transitar por los caminos informales de una charla de fútbol. Por momentos se entusiasma, pero también pone el freno de mano que la prudencia le indica.

A diferencia de otros momentos, Bauza, si bien no se olvida, hoy prefiere soslayar aquellas palabras del presidente Raúl Broglia cuando dijo que el Patón "no lo convencía como entrenador" y no descarta reunirse con Cetto y algún dirigente para escuchar la propuesta formal e intercambiar opiniones.

¿Te reunirías con los dirigentes para conversar si existe una posibilidad más firme de tu regreso?

Por supuesto, pero sólo para hablar de fútbol.

Aunque el entrenador no quiere profundizar sobre cuál sería su proyecto para Central porque no quiere darse "manija", desde el entorno del Patón confían que en caso de que su regreso se concrete, no contemplaría a las divisiones inferiores.

En paralelo, le hicieron saber al entrenador que existe una coincidencia política para su contratación entre la actual comisión directiva y los diversos sectores de la oposición, un acuerdo no menor tratándose de un año electoral.

Dijiste que dirigías el Mundial y era el broche de oro para tu carrera y te retirabas. No pudo ser. ¿Por ahí el broche de oro es tu regreso a Central?

Todo puede pasar. Insisto, el 16 de mayo comenzaré a definir mi futuro. Que Central tira más que nadie, sin dudas. Pero no implica más que eso. Ojalá que a Central le vaya bárbaro más allá de quién sea el próximo entrenador.