Central entró dormido y Giménez puso al frente a Banfield

Malcorra, listo en el césped del Florencio Sola para estar entre los once de Central ante Banfield.

Central no da pie con bola en el Florencio Sola ante un Banfield que salió con todo y se puso 1-0 a los 2'55''. Encima en la reanudación tuvo dos más para aumentar.

Enfrente, Banfield tendrá toda la presión porque se acerca peligrosamente a zona de descenso por tabla general, lleva tres derrotas al hilo en la liga profesional y ni siquiera la llegada del Emperador Julio César Falcioni cambió su panorama.

Por eso la chance para Central aparece como muy seductora. El equipo está confirmado y finalmente Russo decidió no apostar por cinco en el fondo, sino por Lautaro Giaccone en la mitad de la cancha, quedando Juan Cruz Komar fuera de los once. El que además no se sentará en el banco de los concentrados es Kevin Silva.