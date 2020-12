Central empató con Banfield en un partido que le sirvió para que jueguen los juveniles

Cuando un partido es para cumplir con el fixture debido a que no se logró el objetivo de pasar a una fase superior, el resultado sólo remite a una anécdota. El empate final de 1 a 1 no modifica la ecuación. Es por esto que el Kily González utilizó el compromiso para evaluar individualidades. En especial la de varios juveniles. Y en ese aspecto hubo un saldo positivo. Porque el arquero Juan Pablo Romero rindió, Rafael Sangiovani también, Lautaro Blanco ratificó credenciales y Luca Martínez Dupuy no desentonó pese a la soledad en la que lo dejó Bonansea, un refuerzo que aún no es tal y que fue reemplazado por Ignacio Russo.