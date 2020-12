Central: Emiliano Vecchio reparte parte de su sueldo entre los pibes que menos ganan

Emiliano no sólo da el ejemplo en los entrenamientos y dentro de la cancha por los puntos, sino también fuera de la misma con acciones que -sin dudas- se llevan adelante en el fútbol y no trascienden. Y es algo que debería suceder, ¿por qué no? En este caso La Capital recibió la ratificación desde distintas fuentes consultadas en el club más allá de que el futbolista optó por mantenerlo en secreto. Al menos hasta el momento.

"Es verdad, Emiliano separa una parte del sueldo que percibe y lo reparte entre los chicos que tienen el sueldo más bajo", le confesó a este medio una de las voces consultadas destacando la actitud del capitán de Central. Un hecho loable –tampoco tiene un salario altísimo–, más aún en un momento de crisis económica y donde el haber básico no es tan oneroso. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos pibes tienen escasos recursos y dan una mano en sus familias.

En Newell's, Heinze donó su sueldo

Gabriel Heinze es otro que tuvo gestos nobles cuando volvió a Newell's con el fin de ponerle punto final a su tremenda carrera. Claro, hay que aclarar, existen otros actos que no trascendieron y que se repiten, pero en este caso el Gringo tomó una determinación más que valiosa y que un exdirectivo de aquel entonces le confió a este medio.

"Cuando el Gringo llegó a Newell's preguntó cuál era el sueldo más bajo en el plantel. Y pidió cobrar lo mismo que ese jugador", relató el dirigente de aquellos años. Y agregó: "Pero él nunca fue a cobrarlo. Cada vez que se lo llamaba para que fuera a cobrar decía que fuera utilizado para las divisiones inferiores".