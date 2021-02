Central: el Kily González debe revisar la matriz para imprimirle un estilo

El Kily debería revisar la matriz porque es evidente que algo sigue sin funcionar bien. Las piezas no sincronizan entre sí. Las líneas tienen serios inconvenientes para amalgamarse. La materia prima es la que hay. La seleccionó el propio técnico.

Hora de poner manos a la obra

Desde hoy el entrenador volverá a poner manos a obra. Tendrá que ajustar cada zona en pos de darle otra impronta a Central. Desde lo colectivo fundamentalmente. Habrá un cambio obligado de antemano. La expulsión de Joan Mazzaco le abrirá nuevamente las puertas de la titularidad a Lautaro Blanco, quien fue de lo más regular la pasada temporada.

Luego no habría más variantes, siempre y cuando no surjan imponderables a lo largo de los días. El partido con Godoy Cruz será recién el próximo lunes a la noche en el Gigante de Arroyito. Hay un amplio margen como para repasar consignas y puntos específicos.

El antecedente inmediato como River es un buen patrón para seguir. Hay que hacer una profunda lectura de las cosas que no salieron. O no se hicieron. Central tiene como prioridad volver al triunfo, independientemente de que al entrenador también le urge mostrar un conjunto con imagen sólida. La mira debe estar posicionada en el Tomba. Claro, Central deberá además revisar la matriz para no volver a caer en desgracia.

¿Llegará un volante desde el ascenso?

Le está costando poder dar en el blanco. Central pretende contratar un volante tras la durísima lesión de Fabián Rinaudo. Tiene tiempo hasta el próximo viernes para sumarlo. El hecho de que debe ser un jugador que no haya firmado planilla es un obstáculo, y serio. Ya pasaron dos fechas de la Copa de la Liga. Eso condiciona la búsqueda. Al menos así lo certifican desde el club. Por eso no sería extraño que el entrenador Cristian González termine resignándose y seleccionando un apellido del ascenso para enrolarlo a sus filas. Aunque también es cierto que algunos directivos consideran que si la oferta del mercado no es superadora a lo que hay en inferiores podrían desistir de incorporar un mediocampista.

Fabián Rinaudo será operado de la rodilla izquierda en esta jornada. Si logra una recuperación sin complicaciones, podrá volver a jugar de manera profesional dentro de seis meses. Central perdió un jugador clave desde lo estructural.

La dirigencia se movió y presentó en AFA la correspondiente carpeta médica para ser habilitado a sumar a otro futbolista. Con el okey en mano, comenzó a evaluar posibilidades. Por el momento no lo seduce nada de lo que le ofrecieron.

El hecho de tener una billetera bastante limitada es una barrera importante también. Por eso el Kily González estaría apuntando a un jugador del ascenso. No es lo que anhelaba, pero es lo que hay a disposición. Salvo que aparezca un futbolista que esté “colgado” y salga del club bajo el rótulo de libre.

La búsqueda no se detiene, pero tampoco da sus frutos. “Nos ofrecen jugadores a cada momento, pero no es lo que estamos queriendo. A iguales condiciones, nos quedamos con los chicos de inferiores”, es el argumento que esgrimen los directivos canallas cuando se los consulta sobre el tema del volante a contratar.

Por otra parte, al volante ofensivo Leonel Rivas le informaron desde el cuerpo técnico de la reserva que deberá buscarse club porque no cuaja dentro del proyecto, que es promover juveniles. Lo llamativo es que tiene 21 años y debutó a los 16.

A Villagra lo miran varios equipos

Rodrigo Villagra es el juvenil que más se está destacando en Central. El volante ya se ganó un lugar entre los titulares. Eso generó que varios clubes, sean nacionales como internacionales, hayan depositado su mirada sobre el cordobés. Desde la dirigencia canalla aseguraron que los intereses existen, pero la idea será negociarlo recién en diciembre próximo.