Precisamente al referirse a los nuevos valores que ha ido sumando al plantel de primera, el DT auriazul expresó que "a los chicos los veo muy bien, mejorando. Tienen que asimilar el cambio abismal que significa pasar de primera a reserva. Estoy muy contento con los siete que debutaron. El día de mañana necesitaremos reforzarnos en puestos clave, pero sin dejar de lado que los chicos tengan su lugar, su protagonismo. En este sentido, nosotros estamos refundando el club. Les estamos dando lugar a los chicos del club, pero lugar protagónico. Sabemos que van a tener altibajos, pero el proceso va por este lado. Puede que tarde más o menos en concretar el proyecto, pero que la gente se quede tranquila que lo vamos a lograr".

Los que jugarán ante Patronato

"Estoy buscando variantes. Quiero que haya competencia y que todos se sientan importantes. Quiero elegir siempre al que esté mejor. No soy esclavo de los sistemas. Esta vez vamos a jugar con línea de cuatro y buscaremos salir a ser protagonistas y seguir buscando que la gente se identifique con el juego de este equipo".

Resultado y respaldo dirigencial

"Los resultados mandan. El respaldo, por lo que me han dicho, lo tengo. Pero esto es fútbol. Si tenemos la suerte de jugar la próxima Copa Sudamericana, tendremos que sumar algún refuerzo. Pero que den un salto de calidad, no traer por traer. Asumo este desafío desde el momento en que acepté ser técnico de Central. Me la juego y asumo esta responsabilidad, y sé que tengo el aval de la dirigencia. El fútbol obliga a ganar, pero no hay que olvidarse de dónde venimos y el plantel que tenemos".

Para mejorar

"Hay muchas cosas por mejorar. Cometemos errores básicos que no se deberían dar, pelota parada en defensa, marcación. Pero hay muchas cosas que estamos haciendo bien, especialmente en ofensiva. Ojalá que la gente se vaya enamorando de este equipo. Uno tiene que elegir y tomar decisiones. Muchas veces me voy a equivocar, pero tengo que elegir once. Necesito que haya competencia y que todos estén preparados. Algunos tienen que estar listos para cuando les toque el momento. Acá no hay caprichos".

Sin novedad sobre Marco Ruben

"No hablé con Marco desde que tomó la decisión, respetada de mi parte, de estar con su familia. Me mandó un mensaje después del partido con River que me gustó mucho. Pero la cosa no pasó de ahí. No hablamos de una posible vuelta ni nada por el estilo. Y no quiero presionar con una declaración que lo pueda perjudicar en la decisión que tomará respecto del futuro".