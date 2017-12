Central, con el cambio justo

Central no se presentará a jugar este fin de semana porque Independiente pidió postergar el desafío que estaba programado para esta tarde en Avellaneda porque está focalizado en disputar las finales de la Copa Sudamericana. No obstante, en Arroyito ya se comenzó a palpitar el clásico. Al menos desde el marco preparativo. Y en esa sintonía, Leo Fernández tiene en mente realizar una sola modificación con respecto a los apellidos que vencieron a Boca el pasado domingo en el Gigante. El técnico canalla piensa reemplazar al suspendido Fernando Zampedri con Germán Herrera.

Todavía no paró a los once de lleno. Pero en el librito de anotaciones que lleva a todos lados tiene bien claro lo que quiere. Y es ser protagonista en cada presentación. Hasta el momento los números le vienen dando la derecha al entrenador auriazul. Porque metió dos triunfos en los dos partidos que se hizo cargo tras la renuncia de Paolo Montero.

En relación a la táctica a emplear el próximo domingo ante Newell's en Arroyito, Central piensa ir con todo el arsenal que tiene a disposición porque la idea madre es obtener una nueva victoria ante el eterno rival. Salvo el artillero Fernando Zampedri, quien terminó siendo suspendido por especular que iba a cumplir la fecha contra el Rojo, el resto está a la orden del entrenador. Sin embargo, no habrá muchos misterios porque el equipo canalla desea plasmar cuando sea el turno de recibir a la Lepra a Ledesma en el arco. El fondo estará compuesto por Ferrari, Tobio, Martínez y José Leguizamón. El medio lo conformarán Camacho, Maxi González, Gil y Carrizo. Y arriba, al no estar el entrerriano Zampedri, su plaza será ocupada por Herrera, que ya dejó atrás el desgarro en el posterior. El Chaqueño hará dupla con Ruben. Si bien hoy habrá una nueva práctica, Central ya tiene todo diagramado y casi definido para jugar el clásico contra Newell's ya que el equipo de Leo Fernández no jugará ante el Rojo.