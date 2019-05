Las noticias en Central hoy pasan más por la continuidad o no de ciertos jugadores que por la llegada de refuerzos (ver página 5). Y en lo que hace a ese lote de futbolistas que actualmente están en el plantel, la dirigencia de Arroyito dio un paso importante en relación a la situación de Miguel Barbieri. Hay un principio de acuerdo con Racing para trabajar sobre un préstamo por un año, aunque en esa negociación deberá aparecer la conformidad de parte del jugador. Eso sí, entre hoy y mañana los directivos canallas harán uso de la opción por la extensión de seis meses de préstamo y de esa forma se asegurará la permanencia del defensor hasta diciembre y en todo ese tiempo la idea es seguir negociando ese famoso préstamo hasta junio de 2020 que, en caso de darse, implicará un reacondicionamiento del nuevo contrato.

El dato saliente en esta historia es que Central y Racing acordaron prácticamente trabajar sobre un nuevo préstamo. Las partes se acercaron bastante luego de una charla que mantuvieron el vice canalla Ricardo Carloni (en ese momento Rodolfo Di Pollina se encontraba reunido con el Mono Gordillo y el empresario Cristian Bragarnik por el tema refuerzos) y el presidente racinguista Víctor Blanco, en la reunión de la Superliga el pasado martes. Hasta ese momento parecía inviable la posibilidad de un nuevo préstamo por un año, ya que la intención de los dirigentes de Avellaneda era vender al menos el 50 por ciento del pase del zaguero.

Pero la postura de Racing cambió, hubo predisposición para negociar sobre un nuevo préstamo y en esos términos se está trabajando.

No obstante, hay un paso que Central dará entre hoy y mañana y que no es menor, ya que si no lo hace se quedará sin el futbolista. La dirigencia canalla tiene tiempo hasta mañana para ejecutar la cláusula se extensión automática del préstamo, hasta diciembre próximo, para lo cual, además del telegrama correspondiente, deberá hacer un depósito de 50 mil dólares. “Si hay posibilidades de pagar recién a fin de junio mejor, pero si es necesario hacerlo esta semana lo haremos”, le dijo a Ovación el presidente Di Pollina.

Con la ejecución de la cláusula de prórroga del préstamo lo que se asegura Central es la continuidad del defensor al menos hasta diciembre, aunque la idea es que su estadía en el club se extienda hasta junio de 2020 y sobre ese punto están trabajando con Racing. Claro que ese ya es un terreno en el que indefectiblemente deberá intervenir también el jugador.

Ayer una fuente muy allegada al futbolista le indicó a este diario que “Barbieri quiere quedarse en Central”, pero que para que eso ocurra el club “debe acomodar un poco los números”. En realidad la intención de Barbieri, quien cada vez que pudo dejó en claro que se siente cómodo en Arroyito y que su idea es continuar, es que Central pueda comprarle al menos la mitad del pase. Lo mismo se pensaba desde Racing, aunque la postura de la directiva de Avellaneda se alteró en los últimos días.

Lo único seguro en esta novela es que si Central envía el telegrama haciendo uso de la extensión del vínculo y depositando el dinero correspondiente, se asegurará la continuidad del defensor al menos hasta diciembre. Eso sí, ese paso en Arroyito deben cumplirlo entre hoy o mañana a más tardar. De lo contrario podría quedarse sin el futbolista.

Después, la permanencia de Barbieri por seis meses más no meterá a los dirigentes en el brete de salir a buscar un zaguero central más, sobre todo teniendo en cuenta lo que pueda pasar con Matías Caruzzo. El principio de acuerdo entre Central y Racing está y si las negociaciones llegan a buen puerto habrá Barbieri hasta junio de 2020. En el peor de los casos será hasta diciembre y en el próximo mercado de pases sí deberán salir en busca de un jugador en ese puesto.