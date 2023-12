Central con diez, ¿estuvo bien expulsado Jaminton Campaz?

Jaminton Campaz fue expulsado por doble amarilla y quedó la duda en la segunda si correspondía o no. El colombiano no tuvo buena noche y la terminó mal.

Jaminton Campaz no empezó bien la final del Trofeo de Campeones y la terminó peor. Con el marcador en contra, le sacaron la segunda amarilla a los 14' del complemento y dejó a Central con diez en un momento en que necesita remontar. Ahora bien, ¿estuvieron bien las amonestaciones que derivaron en la roja? En la primera no hubo dudas, pero en la segunda sí quedó la incógnita de si pegó porque se resbaló. Lo cierto es que la pieza más importante ofensiva canalla ya no está en el césped del Madre de Ciudades ante River.