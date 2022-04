Central debe ganar para que no se termine de ir todo al diablo

Conjuga un presente imperfecto. Central transita los metros finales de la Zona B en el último puesto. Viene de perder ante Lanús, pero este sábado tendrá una nueva chance para ponerse de pie. Recibirá a Independiente con un abanico de problemas a resolver a la inmediatez. Para el equipo canalla será una partida sumamente de compleja resolución. El equipo sigue ratificando no poder encontrar el horizonte. El entrenador Leandro Somoza aporta lo suyo en esta crisis deportiva. Sin embargo, tiene una carta para evitar que se termine de ir todo al diablo. Y es ganarle al Rojo. Sea para ponerle coto a la ola de derrotas acumuladas en el Gigante como para también evitar que se desate un vendaval en Arroyito.

Independiente es el rival a recibir. Y a vencer. Sobre todo porque el horno no está para bollos. La masa auriazul irá al Gigante con la misma pasión que lo caracteriza. Con la misma ilusión que le alimenta ese ímpetu de continuar dando el presente cada vez que oficia de anfitrión.

También es verdad que espera ver del otro lado de las tribunas una respuesta diferente. Bien diferente. Con el ciclo del Kily González en los archivos, la realidad marca que con Somoza sigue sin poder salir de la crisis. Es más, con el flamante entrenador se agudizó la ola de derrotas. Por eso, ante el diablo deberá mostrar otra cara. Necesita un triunfo como agua en el desierto a mediodía.

La misión es no tirar lo que le queda de ilusión a la borda. Debe lidiar con sus propios fantasmas mientras termina de cumplir con el calendario de la Copa de la Liga. Por ahora está estancado en la periferia. Aunque este sábado podría rebelarse ante el diablo. Tiene la urgencia de ganar. Sobre todo porque hace seis fechas que no puede saborear una victoria. La última vez que se fue sonriendo al vestuario data del 3 de marzo cuando hizo pata ancha en Santiago del Estero y dejó de rodillas a Central Córdoba fruto del 3 a 1. Luego no dejó de poner la mejilla prácticamente.

Es que salvo el punto que sacó ante los suplentes de Colón, después quedó con las manos vacías. Es más, hay otro dato que preocupa a todo Arroyito. Y es que no gana en el Gigante desde el 15 de febrero cuando recibió por la segunda fecha. Esta tarde jugara ante Independiente por la 12ª. Corrió mucha agua por el puente. A tal punto que se llevó arrastrado el proceso del Kily González. Y con el arribo de Leandro Somoza, quien está siendo empujado al destierro por entrenador es el capitán Emiliano Vecchio, quien parece no estar no estar en sus planes.

Por eso es que el DT será mirado nuevamente de recelo en el Gigante. No puntualmente porque se esté dando el lujo de prescindir del 10 sino porque el equipo sigue siendo vulnerable. Incluso no exhibe rasgos de mejoría en comparación con su antecesor. En sus cuatro partidos al frente apenas obtuvo un punto.

Está claro que Central terminará la temporada nuevamente con la ñata contra el vidrio. El curso del tiempo avanza y se carcome todo discurso dirigencial y deportivo. Quizá un triunfo ante Independiente oficie de un sedante para esta herida de derrotas que no deja de sangrar. Caso contrario no habría que sorprenderse que se desate un fuerte vendaval en Arroyito al final de la cita.

No es tan Gigante

Lo que debería ser una especie de fortaleza se tornó en un mar de dudas. Central viene torcido jugando en el Gigante. De los cinco partidos que jugó de local apenas sumó cuatro unidades. La cosecha fue muy escasa teniendo en cuenta de que el objetivo inicial trazado fue pelear por el campeonato. La realidad deportiva marca otra versión. No obstante, esta tarde recibirá a Independiente con la misión de ponerle punto final a la racha adversa. Cuando le ganó a Vélez, a mediados de febrero, todo hacia presagiar que el estadio mundialista se tornaría en una especie de fortín para encarar la temporada.

Pero con el correr de las fechas todo se fue derrumbando como castillo de arena a orillas del mar. Es que el canalla no solo cedió contra Boca (2 a 1). Luego lo hizo con el debutante Barracas Central, mientras que la derrota que caló hondo en el orgullo fue contra Newell’s (1 a 0). Aquella tarde del 20 de marzo fue el último partido del Kily González como entrenador centralista.

Luego llegó Somoza. Y sacó un empate ante los suplentes de Colón pese a que de visitante perdió con Tigre, Aldosivi y Lanús. El dueño de casa tendrá hoy una nueva oportunidad de reponerse. Será local ante el diablo de Avellaneda en un encuentro en el que puede saltar la térmica si es que el equipo pierde otra vez en el Gigante.

Probables formaciones:

Central: Servio; D. Martínez, Almada o Báez, Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Ojeda o Yacob, Marcelo Benítez y Ferreyra; Veliz o Gamba y Ruben. DT: Leandro Somoza.

Independiente: Sosa; Asis, Barreto o Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora y Togni o Batallini, Benegas y Pozzo. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

TV: TNT Sports.

Hora: 16:30.

Radio: LT8