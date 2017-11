Central debe cortar la racha en la Superliga, más allá de la expectativa por la Copa Argentina

El viernes en Formosa el pueblo auriazul volverá a estar en vilo por la suerte de Central de llegar a una nueva final de la Copa Argentina. Es una oportunidad única. Hoy esa expectativa no se iguala con ninguna otra en Arroyito. Pero lo primero es lo primero. Es que la campaña que se alimenta de sueños en el certamen corto no tiene correlato alguno con lo que ocurre en la Superliga ni con el arrastre que trae del cierre de la temporada anterior. Por eso la realidad obliga al equipo de Paolo Montero a dar un salto de calidad hoy ante Atlético Tucumán, justo el rival de la semifinal, a cortar la incómoda racha de 12 encuentros sin triunfos y a empezar a salir del fondo, acorde a las mejores pretensiones que se habían creado al iniciar la temporada, ahora sí con un plantel armado de acuerdo a lo pedido por el entrenador uruguayo.

Central tiene esa presión, más allá de que lo más importante se dilucidará seis días después. Viene de derrotas duras en el Gigante ante Banfield y Argentinos Juniors, no gana ante su gente desde mayo y una alegría aparece como impostergable, inclusive para fortalecer el ánimo de cara al duelo de Formosa. Pero eso sí, nada de lo ocurra esta tarde en Arroyito servirá para proyectar el después. Los dos equipos apostaron por formaciones con mayoría de suplentes, dejando en claro más allá de las declaraciones cuáles son sus prioridades y en lo que más importa, el lado canalla, no parece haber sido una decisión acertada.

Es que no sólo con un once titular las posibilidades de victoria son mayores (aunque los antecedentes de Banfield y Argentinos lo contradigan), sino porque este Central de Montero aún precisa encontrar su norte, un estilo que lo identifique y que por eso mismo aumente sus chances en ambos frentes, sobre todo hoy en la Copa Argentina. Pero el técnico uruguayo decidió apostar todo al viernes y tratar de cortar esta tarde la racha en todo caso en igualdad de condiciones con Atlético Tucumán, mejor ubicado en la tabla hoy aunque no sea para tanto.

La de hoy será apenas la 8ª fecha, es cierto. Pero el rendimiento dispar de un equipo demasiado oscilante, con poder de fuego arriba y una endeblez llamativa cuando defiende, se vio reflejado en números muy flojos. En siete partidos jugados, Central por ejemplo está a 2 puntos del último y nada menos que a 7 del último que hoy entra a la Copa Sudamericana 2019. Se puede revertir claro. Montero asumió en una situación parecida y casi llega al equipo a las copas. Pero, se insiste, el tiempo perdido antes en el ciclo anterior no lo pudo recuperar y quedó en el "casi" esa posibilidad. Por eso, por la tabla actual, y por la de promedios de la próxima temporada, relajarse hoy no es lo más aconsejable, más allá de la zanahoria que tiene por delante en la Copa Argentina.

Montero eligió. Por supuesto confía en que el equipo que parará en la cancha pueda cosechar en grande. Las dudas obvias son la falta de rodaje juntos, la recuperación en la mitad de la cancha con demasiados jugadores de buen pie antes que de combate y algunas posiciones como la del Colo Romero de lateral derecho que parecen forzadas. Que el 9 sea Fernando Zampedri sugiere dos cosas. La primera, que está más que bien que el goleador canalla juegue. La otra, que en Formosa puede ser que vuelva a quedar afuera.

Zielinski también eligió a la usanza de su colega y equiparó la relación de fuerzas. Todo puede pasar. Central precisa que no pase lo mismo que en los últimos tiempos. Aunque la mira esté en otro lado, no se debe desenfocar de su obligación de hoy. La de pegar al fin el primer grito en la Superliga.