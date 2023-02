Central Córdoba va por la primera victoria ante JJ Uquiza Central Córdoba recibe a JJ Urquiza por la 3ª fecha de la Primera C, e irá por la primera victoria luego de un comienzo con dudas. Vizcarra ratificó a los once. 11 de febrero 2023 · 04:40hs

Leo Vincenti El debut en la Primera C 2023. Di Vanni y Bogino forcejean ante San Martín de Burzaco. Fue caída de Central Córdoba en la 1ª. Ahora, JJ Urquiza.

Este debería ser la temporada de Central Córdoba. Lo mismo deben pensar sus 18 competidores, pero no hay dudas que la chance aparece como inmejorable. La reestrucuturación del ascenso argentino para 2024 elevará los números de ascensos de la Primera C a la B y podrían ser de cuatro hasta siete. Por eso, aunque el equipo ahora dirigido por José Vizcarra no arrancó bien, con una derrota en casa y un empate, no debe perder el norte de sumar en grande en cualquier circunstancia. Esta tarde a las 17, en el Gabino Sosa, volverá a intentarlo frente a JJ Urquiza, que venció en el debut y quedó libre en la fecha siguiente.

El campeonato de la C tiene 19 equipos y no hay dos torneos como habitualmente, sino que será a la vieja usanza, a dos ruedas todos contra todos. Al término de las 38 jornadas, el campeón, elsubcampeón y el tercero ascenderán a la C, mientras que del 4º al 11º disputarán el reducido por el 4º ascenso.

Pero como de acuerdo a los ascensos de la B a la Primera Nacional y los descensos pueden habilitarse nuevos cupos, hasta 3 más, estos se definirán por tabla general excluyendo a los 4 ascendidos. Por eso será tan importante no perder el tren de entrada. En la temporada pasada lo hizo en los dos campeonatos y nunca pudo recuperarse ni terciar en la disputa.

Para esta atípica temporada además no habrá descensos, porque la Primera D se unirá a la C en 2024, pero los dos últimos no podrán disputar el ascenso en 2024, así que tendrán castigo.

Por eso preocupó la derrota en el debut ante San Martín de Burzaco en el Gabino, además de que fue más dolorosa porque se empezó ganando y se perdió en tiempo adicional. Y el empate en Villa Devoto ante General Lamadrid obró como un bálsamo, aunque también se empezó ganando y no pudo mantener la ventaja. Eso sí, Vizcarra quedó conforme con la actuación charrúa y se decidió a ratificar a los mismo once que igualaron con Lamadrid, de los cuales 10 habían sido titulares con los de Burzaco. El único que quedó afuera respecto al once del debut fue Antonio Kaial, quien no ingresó ante Lamadrid. Entonces, Alejandro Dianda seguirá en el arco, la línea de cuatro abajo fue confiada a Gerardo Pérez por la derecha, los experimentados Paulo Killer e Ignacio Bogino de zagueros centrales y Alejo Osella por izquierda. En el medio, Martín Tolosa, que había sido 3 ante San Martín, seguirá por la banda izquierda, y compartirá sector con Lucas Bracco, Agustín Musso y Martín Mustachi, mientras que adelante estarán los goleadores, el exsalaíto Agustín Príncipe y el siempre confiable Guido Di Vanni. Córdoba precisa empezar a cosechar grueso. Es un buen día.