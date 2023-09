Central Córdoba se fue al descanso con triunfo ante Yupanqui

Central Córdoba necesita los tres puntos ante el penúltimo Yupanqui para mantener alguna posibilidad de clasificar al reducido de la Primera C.

El arquero de Yupanqui en el aire no puede detener el cabezazo de Lalo Pérez, tras un perfecto de Tomás Ramírez.

Central Córdoba no se resigna para ingresar al reducido de la Primera C y en Ciudad Evita derrota a Yupanqui 1 a 0 al término del primer tiempo, por la 33ª fecha de la Primera C. El gol lo marcó Gerardo Pérez de cabeza.