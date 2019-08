Central Córdoba sale de memoria

Con los mismos once. Hoy ante Dock Sud, el equipo de Tablada repite su alineación titular por quinto partido consecutivo

En el marco de la 6ª fecha del torneo Apertura de Primera C, Central Córdoba buscará seguir por la senda del éxito cuando desde las 15.30 enfrente a Sportivo Dock Sud en el Gabino Sosa.

El equipo dirigido por el Tati Eduardo Bustos Montoya repetirá la formación titular por quinto partido consecutivo. Algo que le dio buenos dividendos ya que con estos once todavía no perdió. En la segunda fecha igualó 1-1 contra Argentino de Merlo como local, luego venció de visitante 1-0 a Leandro N. Alem. Prosiguió con su racha al ganarle 2-1 a El Porvenir en Juan Manuel Rosas y Virasoro, mientras que la fecha anterior se trajo un punto de la siempre díficil cancha de General Lamadrid, en Devoto, al empatar 0 a 0.

Enfrente estará el Docke. Un equipo que, a pesar de no estar ubicado bien en la tabla de posiciones, es de temer. Ya que cuenta con futbolistas de buen pie y rápidos en la mitad de la cancha. Además, los Darseneros tienen una historia centenaria en el fútbol argentino que los obliga a ser protagonistas.

El equipo de Ariel Perdiechizi logró su primer triunfo la semana pasada al ganarle 1 a 0 a Berazategui en el Estadio de Los Inmigrantes. Sin bien el equipo no está confirmado, la única variante, sería el ingreso del ex River y Argentinos Jrs, entre otros equipos, Leandro Caruso en lugar del lesionado Hernán Fener.

Para los charrúas es una gran oportunidad de subirse al tren de pelea. Si quiere ser protagonista no debe dejar puntos en el camino ante su gente, que hoy seguramente le dará un gran respaldo al equipo. Aunque los hinchas no tienen que entrar en el terreno de la desesperación y saber que un gol vale lo mismo en el primer minuto que a los 90'. Córdoba tiene un equipo equilibrado que fecha a fecha se va afianzando y hoy no debe perder la chance de subirse al tren.