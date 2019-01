Con mucha expectativa y con Daniel Teglia como flamante entrenador, Central Córdoba comienza la nueva temporada en la Primera C. Los charrúas tendrán un difícil compromiso en la barranca quilmeña ante Argentino comandado por Pedro Damián Monzón, a partir de las 17 por la 20ª fecha. En el partido de ida fue triunfo del mate por 4 a 0 en el Gabino Sosa. El delantero Cristian Yassogna volvió a Tablada y es el refuerzo más importante para el club de barrio Tablada.

Se terminaron los ensayos y es hora de comenzar a jugar por los puntos para el equipo ahora dirigido por el experimentado entrenador Daniel Teglia, quien vuelve a dirigir a los charrúas después de una temporada.

Aquella vez ocupaba el cargo de coordinador general y sólo se puso el buzo una vez en el partido ante Midland con el triunfo por 2 a 0, en calidad de visitante. Después volvió a su puesto hasta partir al fútbol de Arabia.

"Es una excelente prueba de rigor para todo el plantel ante un equipo como Argentino de Quilmes que se ubica en la sexta posición con 31 puntos. Nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido y comenzar a sumar en calidad de visitante en un reducto complicado. Lo importante será estar concentrados los 90 minutos", confió Daniel Teglia sobre al cotejo ante los quilmeños.

Con respecto al once inicial, el DT charrúa apostó a la formación que disputó los últimos amistosos y la base del equipo que dirigía el ex técnico Claudio Pochettino. "Les di la confianza a los jugadores que venían jugando en los cotejos amistosos. No soy de cambiar y por eso no toqué nada para enfrentar a Argentino de Quilmes", sostuvo Teglia.