Central Córdoba puede ilusionarse con volver a Primera B

Marcelo Vaquero calificó a este torneo de Primera C que corrigió el de la temporada 2019/20 como un Mundial. Es decir hay que ganar para seguir y razón no le falta. En total serán ocho partidos hacia el ansiado regreso a la Primera B y debe decirse que esta posibilidad es de oro para el charrúa. El análisis es claro. Si todo hubiera seguido igual, Central Córdoba no hubiera tenido ninguna chance de ascenso. Ahora sí la tiene y debe ir por ella.