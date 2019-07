Central Córdoba organiza un congreso que se las trae

Los charrúas tiran la casa por la ventana en agosto, con la organización de un imperdible congreso de fútbol. Con presencia de figuras destacadas, el deporte más popular se propone analizarse a sí mismo. La cita será el 5 y 6 del mes próximo en el salón teatro de la Biblioteca Constancio Vigil, de Alem 3084, emblema de barrio Tablada.

El padrino del Congreso es el Trinche Tomás Felipe Carlovich y expondrán, entre otros, Hernán Crespo y Alejandro Kohan (DT y PF de Banfield), Diego Dabove y Agustín Buscaglia (DT y PF de Argentinos), Juan Pablo Vojvoda (DT de Huracán), Jorge Raffo (ex coordinador de Boca y director de la Academia Shaktar de Ucrania), Alberto Fanesi (ex coordinador de Vélez, San Lorenzo y Racing), Hermes Desio (coordinador juveniles de AFA), Pancho Ferraro (director deportivo de Colón, César Farías (desarrollo de Venezuela), Enrique Borrelli y Juan Cruz Anzelmi (DT y PF juveniles de Newell's), Marcelo Márquez (psicología deportiva), Rubén Olivera (grupo Apefa) y Daniel Teglia (ex coordinador de Central y DT de Boca Unidos).

También habrá un panel de campeones del mundo, moderados por el periodista y elector senador Marcelo Lewandoski, en el que estarán Jorge Forgués y José Pavoni (Toulón 75), Américo Gallego y Daniel Killer (Mundial 78), Daniel Sperandío (Mundial juvenil 79), Ricardo Giusti (Mundial 86) y Guillermo Larrosa (Mundial juvenil 95). Informes e inscripciones: centralcordobagmail.com, 3415697441 o 3416080726, o miércoles y viernes en la sede de calle San Martín, de 10 a 12 y de 18 a 20.